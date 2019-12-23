"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения

Ранее Москва и Киев согласовали новый транзитный договор на поставку газа в Европу.

Напомним, согласно предварительным данным, стороны договорились о продлении соглашения о транзите российского газа через украинскую ГТС. "Газпром" также выплатит 3 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза". В обмен на это украинская сторона отзовёт претензии на 7,4 миллиарда долларов.

Однако ни экспертное сообщество, ни интернет-пользователи от условий соглашения не в восторге. Договор, судя по реакции, стал камнем преткновения.

Так, политолог Александр Асафов на своей странице в Facebook был "весьма разочарован" этой сделкой и считает её поражением России.

"Если простыми словами - расцениваю это как поражение при заведомо сильных позициях, - подчеркнул эксперт. - Как мне подсказывают умные люди, ещё не вечер, но мне кажется, что даже взаимозачёт с "траншем Януковича" не делает эту сделку ни нулевой, ни, конечно, выгодной".

Украинский экономист Алексей Кущ в своём блоге для "112 Украина" заявил о "сомнительной победе" Украины в газовых переговорах с Россией.

"В перспективе - очередная бюджетная дыра, которая будет активирована в 2020-м и расширена в 2021-2024 годах, - поясняет свою мысль эксперт. - Суммарные потери Украины за пять лет составят $6-7 млрд, что значительно выше, чем обсуждаемая ныне трехлетняя программа кредитования МВФ".

По его мнению, "Украина сама зашла в очередную газовую ловушку" из-за того, что "околовластные группы влияния не пожелали отдавать контроль за транзитными потоками под управление рыночных моделей".

Пользователи Рунета прямо говорят об "оглушительном поражении" России и о "кабальной зависимости" Москвы от "неплатежеспособных бандерофашистов".

"У Украины, может быть, и "сомнительная победа". Зато у нас, без сомнений, оглушительное поражение", - считает Андрей Баткунов @OpeJI_28.

"План по содержанию Украины воплощают. Грабли", - резюмирует Евгений Гулин @3RNIKPGYzOFRgsy.

"Правильнее сказать, сомнительная победа РФ. Кабальная зависимость от неплатежеспособных бандерофашистов еще на 5 лет с огромной скидкой и завышенной ценой за транзит. Глупо и бездарно ", - делает свой вывод Юрий Градский @Grad67R.

"Нет победы России тут. Это какой-то компромисс жуткий. Ничего не мешает Украине снова подать на нас в суд. И суд опять встанет на их сторону. И опять мы будем платить. Я не понимаю, зачем мы на все это согласились", - недоумевает Михаил Боков @mbokov.