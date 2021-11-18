"Огласите весь список": Захарова поймала Париж на лжи о России и "Нормандской четвёрке"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поймала Париж на лжи о Москве и "Нормандской четвёрке". "Огласите весь список", - потребовала она.

Так Захарова прокомментировала заявление представителя МИД Франции о том, что Париж и Берлин сделали несколько предложений по встрече в нормандском формате, а Россия их якобы отвергла.

Это какие же? Хотелось бы услышать от партнёров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список,

- пишет она в Telegram.

Скриншот:Telegram/Мария Захарова

Отметим, что Россия ранее заняла чёткую позицию. Она согласна участвовать в проведении встреч "Нормандской четвёрки" только при условии, что Украина выполнит хотя бы часть из взятых на себя обязательств. В противном случае переговоры просто превратятся в пиар президента Украины Владимира Зеленского, как это уже было ранее.

Киев, зная об этой позиции и не желая делать реальные шаги к миру, теперь пытается убедить западных партнёров, что именно Россия препятствует урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе, мешая проведению встреч в нормандском формате.