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"Огласите весь список": Захарова поймала Париж на лжи о России и "Нормандской четвёрке"
18 ноября 2021, 22:10 • 37 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поймала Париж на лжи о Москве и "Нормандской четвёрке". "Огласите весь список", - потребовала она.
Так Захарова прокомментировала заявление представителя МИД Франции о том, что Париж и Берлин сделали несколько предложений по встрече в нормандском формате, а Россия их якобы отвергла.
- пишет она в Telegram.
Скриншот:Telegram/Мария Захарова
Отметим, что Россия ранее заняла чёткую позицию. Она согласна участвовать в проведении встреч "Нормандской четвёрки" только при условии, что Украина выполнит хотя бы часть из взятых на себя обязательств. В противном случае переговоры просто превратятся в пиар президента Украины Владимира Зеленского, как это уже было ранее.
Киев, зная об этой позиции и не желая делать реальные шаги к миру, теперь пытается убедить западных партнёров, что именно Россия препятствует урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе, мешая проведению встреч в нормандском формате.
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