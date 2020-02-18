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"Официальных" рижских котов выгнали из Думы: Ничего личного, просто политика
18 февраля 2020, 13:09 • 123 • В мире
Депутат фракции "Согласие" Анна Владова рассказала, что "официальных" рижских котов выгнали из Думы. Самым известным животным Латвии придётся сменить место жительства из-за скорого роспуска парламентариев текущего созыва.
Кузя и Мурис прожили в Рижской думе 10 лет. Когда-то из приюта их забрал Нил Ушаков, занимавший в 2009 году пост мэра города. Этим поступком он хотел призвать жителей латвийской столицы к милосердию в отношении бездомных животных. Коты жили в кабинете Ушакова, пока он не покинул пост. У нового "хозяина" помещения - аллергия на шесть, поэтому Кузю и Муриса переселили в помещения фракции "Согласие".
"Коты будут переселены в рижское бюро депутата Европарламента Нила Ушакова из-за предстоящего роспуска Рижской думы", - сообщила Владова РИА "Новости".
Она объяснила: в мэрии больше не будет фракции "Согласие", а потому заботиться о котах станет попросту некому.
Ранее стало известно, что внеочередные выборы в Рижскую думу могут быть назначены уже на 25 апреля. Роспуск нынешнего состава был инициирован министерством регионального развития. В ведомстве посчитали, что чиновники не в состоянии обеспечить услуги по вывозу мусора, то есть выполнить одну из своих автономных функций.
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