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"Официально признавать не будут, но...": Что значит новый механизм урегулирования на Донбассе. Мнение Жарихина

13 марта 2020, 13:35  •  124 • В мире
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин оценил новый механизм переговоров в Донбассе. Он убеждён, что это означает ещё один шаг навстречу признанию республик. "Официально они (руководство Киева), конечно, признавать (власти Донбасса) не будут. Но они вышли на более высокий уровень", - убеждён эксперт.
Эксперт, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин оценил новый механизм переговоров в Донбассе. Он убеждён, что это переход на новый уровень общения. При этом переговоры пройдут успешно, если украинская сторона не станет настаивать на пересмотре Минских соглашений. В противном случае "толку не будет", считает Жарихин.
"Официально они (руководство Киева), конечно, признавать (власти Донбасса) не будут. Но они вышли на более высокий уровень - со стороны Киева теперь будет взаимодействие на более высоком уровне с представителями Донбасса. Какое-то движение есть (в сторону признания Киевом властей Донбасса. - Ред.), но сказать, что они полностью признали, будет преувеличением", - цитирует "РИА Новости" Владимира Жарихина.
Напомним, в среду, 11 марта, в Минске состоялись переговоры контактной группы по урегулированию в Донбассе. Впервые ДНР и ЛНР закрепили с Киевом в протоколе обязательства друг друга.
Как рассказал замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, присутствовавший на переговорах, впервые республики Донбасса и Украина решили вести прямой диалог.
Для этого создадут специальную площадку, на которой будут обсуждаться механизмы поиска политического урегулирования внутриукраинского конфликта. Кроме того, в течение недели ДНР, ЛНР и Киев должны подготовить предложения о новых пунктах развода сил, а также списки для обмена пленными. По словам Козака, есть надежда, что всё успеют сделать до конца марта.

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