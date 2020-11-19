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"Одурел вконец от неприкосновенности": Сатановский о заявлении посла Германии
19 ноября 2020, 22:50 • 162 • Политика
МИД России прокомментировал слова посла Германии в Литве о целях СССР во Второй мировой войне. Свои "5 копеек" вставил политолог и экономист Евгений Сатановский. "Его (посла) же там никто не тронет, вот он, от ощущения собственной безопасности и неприкосновенности, и одурел вконец", - считает эксперт.
Слова немецкого посла в Литве о целях СССР во Второй мировой войне являются циничной провокацией, и российская сторона ожидает от Берлина объяснений в связи с подобным выпадом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Политолог и экономист Евгений Сатановский считает, что тут нужны не слова, а реальные действия.
Речь идёт о заявлении посла Германии в Литве о том, что СССР собирался установить на освобождённых от фашизма территориях "сталинское репрессивное правление". В МИД назвали подобные высказывания недопустимыми, особенно учитывая роль Германии во Второй мировой войне.
Сатановский отмечает, что этих людей бесполезно чему-либо учить. Потому что они являются потомками нацистов, соответственно СССР для них враг, и по другому к его символике и ветеранам они относиться не могут.
Он призвал не испытывать по этому поводу никаких иллюзий. По мнению Сатановского, тут либо они нас, либо мы их, и третьего не дано. Потому что они никак не желают оставлять нас в покое. И посол Германии в Литве это наглядно продемонстрировал.
Политолог добавляет, что кроме языка силы такие люди ничего не понимают. В этой связи придётся ждать, пока они не болтовнёй, а делом наступят на российские интересы, причём болезненно.
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