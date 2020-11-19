Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Главная / Политика

"Одурел вконец от неприкосновенности": Сатановский о заявлении посла Германии

19 ноября 2020, 22:50  •  162 • Политика
МИД России прокомментировал слова посла Германии в Литве о целях СССР во Второй мировой войне. Свои "5 копеек" вставил политолог и экономист Евгений Сатановский. "Его (посла) же там никто не тронет, вот он, от ощущения собственной безопасности и неприкосновенности, и одурел вконец", - считает эксперт.
Слова немецкого посла в Литве о целях СССР во Второй мировой войне являются циничной провокацией, и российская сторона ожидает от Берлина объяснений в связи с подобным выпадом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Политолог и экономист Евгений Сатановский считает, что тут нужны не слова, а реальные действия.
Речь идёт о заявлении посла Германии в Литве о том, что СССР собирался установить на освобождённых от фашизма территориях "сталинское репрессивное правление". В МИД назвали подобные высказывания недопустимыми, особенно учитывая роль Германии во Второй мировой войне.
Сатановский отмечает, что этих людей бесполезно чему-либо учить. Потому что они являются потомками нацистов, соответственно СССР для них враг, и по другому к его символике и ветеранам они относиться не могут.
"По сути, мы опять имеем дело с тем же самым старым врагом. Только теперь столица антироссийского альянса - Вашингтон, а прочие, включая Берлин, на подхвате", - написал политолог в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Он призвал не испытывать по этому поводу никаких иллюзий. По мнению Сатановского, тут либо они нас, либо мы их, и третьего не дано. Потому что они никак не желают оставлять нас в покое. И посол Германии в Литве это наглядно продемонстрировал.
"Его же там никто не тронет, вот он, от ощущения собственной безопасности и неприкосновенности, и одурел вконец", - отмечает Сатановский.
Политолог добавляет, что кроме языка силы такие люди ничего не понимают. В этой связи придётся ждать, пока они не болтовнёй, а делом наступят на российские интересы, причём болезненно.
"Но пометим высказывание германского посла. Занесём его в память. Зарубку поставим. И как время наступит... А наступит оно обязательно. И ждать, похоже, недолго осталось", - подытожил политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавшейся о помощи турков
19 ноября 2020, 01:45
Запад придумал, как заработать на Карабахе: Американцы и британцы тянутся к золоту Арцаха
19 ноября 2020, 07:15
"Я не буду пить русскую вакцину!": Гордон готов разбить телевизор из-за "рекламы" "Спутника V"
19 ноября 2020, 11:50
Пусть отчитывается за каждый рубль: в России предложили закрутить гайки Лукашенко
19 ноября 2020, 13:40
Переметнувшегося на сторону Украины Эрдогана вынесут на штыках – эксперт
19 ноября 2020, 01:45
США выбили русских из большого спорта? Трагичные последствия "акта Родченкова" назвал Фетисов
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один паци...
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавше...
19 ноября 2020, 01:45
Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2020, 13:35
"Кто потерял авторитет в Закавказье?": Кедми призвал Запад снять сапоги де Голля
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!"
16 ноября 2020, 13:15
Шутка "армянского радио" в исполнении Лаврова стала лучшей отповедью
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Канада переврала жест
16 ноября 2020, 22:25
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушили планы провокаторов в Карабахе
16 ноября 2020, 09:35
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров замолчали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.