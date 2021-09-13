"Одобривший" латиницу глава СНБО запутался в английских буквах

"Одобривший" перевод Украины на латинский алфавит глава СНБО не смог сформулировать даже одного предложения в транслитерации и запутался в английских буквах.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который на днях согласился с предложением перевести страну с кириллицы на латиницу, в качестве наглядного примера написал украинскую фразу в английской транслитерации, однако умудрился допустить сразу три ошибки в одном предложении.

Комментируя идею словесной евроинтеграции, Данилов написал в Facebook: "Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu "Radio Svoboda" ("Спасибо всем, кто прочитал или послушал моё интервью на "Радио Свобода"*).

Журналисты украинского портала УНИАН отметили, что Данилов написал предложение неправильно. Во-первых, слово "прочитав" латиницей нужно писать без знаков препинания. Во-вторых, в словах "xто" и "послухав" должно использоваться сочетание букв "Kh", а не "x".

Отметим, что политик попытался исправить ошибки, но при этом допустил новые. Он заменил букву "x" на "h", в результате чего получилось "hto" и "posluhav".

Предложение перейти на латиницу является ещё одним витком в борьбе Украины против русского языка, который и так уже запрещено использовать во всех сферах жизнедеятельности. Правда, в этом случае власти страны нанесут удар и по навязываемому населению украинскому языку, ведь он тоже основан на кириллице.

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