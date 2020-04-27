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"Однозначно можно сказать": Песков назвал очевидный путь выхода из антикоронавирусных мер
27 апреля 2020, 08:10 • 32 • Политика
Дмитрий Песков назвал очевидный путь выхода из ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Он отметил, что это "однозначно можно сказать".
Выход из ограничительных мер, которые были введены в России для предотвращения массового заражения коронавирусной инфекцией, будет поэтапным. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что этапы выхода из этих мер ещё предстоит разработать.
"Совершенно очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный", - сказал Песков, добавив, что "это вот однозначно можно сказать".
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