"Однозначно можно сказать": Песков назвал очевидный путь выхода из антикоронавирусных мер

Выход из ограничительных мер, которые были введены в России для предотвращения массового заражения коронавирусной инфекцией, будет поэтапным. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что этапы выхода из этих мер ещё предстоит разработать.

"Совершенно очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный", - сказал Песков, добавив, что "это вот однозначно можно сказать".