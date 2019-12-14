"Одностороннюю "децентрализацию" не признаём": Донбасс ответил на "конституционный выпад" Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады проект изменений в конституцию Незалежной. На сайте украинского парламента говорится, что данный документ помечен главой страны как неотложный. При этом текст предлагаемых изменений на текущий момент не обнародован.

В начале декабря помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса.

Тем временем в Донбассе оценили "конституционный выпад" от Киева. Как отметил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, внесение в украинскую конституцию поправок об особом статусе народных республик нужно обсудить на ближайшем заседании в Минске 18 декабря.

В случае если Киев продолжит уклоняться от согласования поправок с республиками Донбасса, то это будет расцениваться "как грубое и прямое нарушение Минских договорённостей".

"Мы не признаем одностороннюю "децентрализацию", - цитирует "Интерфакс" слова Пушилина.

Формула Штайнмайера

В 2015 году президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса. Согласно идее, предоставлен он будет на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно же начнёт действовать только после публикации отчёта Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.