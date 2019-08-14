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"Одного собьём - больше не приблизятся": Жириновский об инциденте с F-18 над Балтикой
14 августа 2019, 00:54 • 63 • Политика
Жириновский предложил сбивать самолёты, подлетающие к бортам первых лиц, после приближения истребителя НАТО к самолёту Шойгу.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением после приближения истребителя НАТО к самолёту главы Минобороны России Сергея Шойгу. Политик призвал без разговоров сбивать все иностранные самолёты, приближающиеся к бортам первых лиц России.
Поводом для жёстких заявлений стал инцидент в небе над Балтикой, произошедший во вторник, 13 августа. Истребитель НАТО F-18 очень близко подлетел к самолёту, в котором находился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Российский истребитель Су-27 быстро отогнал вражеский самолёт.
По мнению лидера ЛДПР, подобные инциденты необходимо жесточайшим образом пресекать. Для этого он предложил без лишних разговоров сбивать любые иностранные самолёты, пытающиеся приблизиться к воздушным судам, на которых находятся первые лица России.
Позиция главы ЛДПР нашла широкую поддержку в соцсетях. Российские пользователи также считают, что ВКС необходимо сбивать иностранные военные самолёты, которые слишком близко подходят к авиалайнерам первых лиц России.
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