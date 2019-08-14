"Одного собьём - больше не приблизятся": Жириновский об инциденте с F-18 над Балтикой

Глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением после приближения истребителя НАТО к самолёту главы Минобороны России Сергея Шойгу. Политик призвал без разговоров сбивать все иностранные самолёты, приближающиеся к бортам первых лиц России.

Поводом для жёстких заявлений стал инцидент в небе над Балтикой, произошедший во вторник, 13 августа. Истребитель НАТО F-18 очень близко подлетел к самолёту, в котором находился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Российский истребитель Су-27 быстро отогнал вражеский самолёт.

По мнению лидера ЛДПР, подобные инциденты необходимо жесточайшим образом пресекать. Для этого он предложил без лишних разговоров сбивать любые иностранные самолёты, пытающиеся приблизиться к воздушным судам, на которых находятся первые лица России.

"Мы не можем подвергать риску наших высокопоставленных руководителей. Один раз собьём - никогда больше приближаться не будут", - написал Жириновский в своём tg-канале.

Позиция главы ЛДПР нашла широкую поддержку в соцсетях. Российские пользователи также считают, что ВКС необходимо сбивать иностранные военные самолёты, которые слишком близко подходят к авиалайнерам первых лиц России.