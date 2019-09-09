Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пенсионером можешь ты не быть. А гражданином быть обязан?
«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация тан...
Глава ЦИК предложила отменить результаты выборов на двух участках в Орловской об...
"Взрывчатку делали в бетономешалке": 20 лет назад Россия пережила теракты в Моск...
Главная / Политика

"Одно неприятное исключение": Турчак заявил о победе "Единой России" с оговорками

09 сентября 2019, 10:39  •  109 • Политика
Глава генерального совета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги прошедших выборов, отметив, что его партия "жахнула всех". Правда, политик признал одно "неприятное исключение" - Хабаровский край, где большинство голосов собрала ЛДПР.
Турчак считает, что прогнозы "горе-социологов" не оправдались, и "Единая Россия" "жахнула всех" на прошедших выборах. Партия действительно одержала победу в большинстве регионов.
Единственным неприятным исключением, признался Турчак, стали выборы в краевую думу Хабаровского края, где "Единую Россию" уверенно обошла ЛДПР.
По словам генсека, в этом регионе ЕР проиграла кампанию. Он уточнил, что от партии по 70-му одномандатному округу в Хабаровском крае баллотировалась певица Вика Цыганова.
Ранее итоги единого дня голосования, прошедшего в России 8 сентября, оценил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По мнению главы федерального кабмина, ЕР по итогам выборов подтвердила статус "главной партии страны".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
08 сентября 2019, 15:09
Нино Катамадзе после бойкотов и скандалов призналась в любви к русским
08 сентября 2019, 11:54
Путин проголосовал на выборах за своего кандидата: "Надеюсь, хороший, порядочный человек"
09 сентября 2019, 00:54
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине
08 сентября 2019, 18:24
Освобождённые от Украины
08 сентября 2019, 15:09
Трамп отменил "очень важные переговоры" с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
08 сентября 2019, 18:24
"Парадоксальная ситуация": О личной проблеме Путина, связанной с жителями Тулуна, заявил Песков
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2019, 00:54
"Проверяю, слушаете ли вы меня": Нетаньяху рассказал о встрече с Борисом Ел...
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
09 сентября 2019, 07:24
Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийские эк...
09 сентября 2019, 00:54
Евроукров обижают кругом – от Израиля до Венгрии (Руслан Осташко)
09 сентября 2019, 00:39
«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация танковых...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о личности Грефа в России
07 сентября 2019, 13:09
Кого обменяют Россия и Украина: Полный список
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец
04 сентября 2019, 03:54
"Радикалы плюс ядерный арсенал": Экс-глава Пентагона назвал "самую опасную страну" в мире
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать Вайкуле из-за русского языка
03 сентября 2019, 11:39
"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета
08 сентября 2019, 08:39
Новороссия в огне, но дипломатам видится перемирие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.