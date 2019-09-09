"Одно неприятное исключение": Турчак заявил о победе "Единой России" с оговорками

Турчак считает, что прогнозы "горе-социологов" не оправдались, и "Единая Россия" "жахнула всех" на прошедших выборах. Партия действительно одержала победу в большинстве регионов.

Единственным неприятным исключением, признался Турчак, стали выборы в краевую думу Хабаровского края, где "Единую Россию" уверенно обошла ЛДПР.

По словам генсека, в этом регионе ЕР проиграла кампанию. Он уточнил, что от партии по 70-му одномандатному округу в Хабаровском крае баллотировалась певица Вика Цыганова.

Ранее итоги единого дня голосования, прошедшего в России 8 сентября, оценил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По мнению главы федерального кабмина, ЕР по итогам выборов подтвердила статус "главной партии страны".