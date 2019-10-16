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"Одно дело на Россию кукарекать...": ни одна из стран мира не захотела защищать Ассанжа от пыток

16 октября 2019, 19:39  •  51 • Политика
Ни одна из стран мира не захотела защищать Ассанжа от пыток. Как отметила журналист Юлия Витязева, это понятно. Ведь тут нет финансирования, как в случае с очернением Москвы: "Одно дело на Россию кукарекать..."
Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что организация обратилась ко всем заинтересованным странам мира с просьбой проверить сведения о психологических истязаниях Джулиана Ассанжа - основателя WikiLeaks, однако никакой реакции не последовало. По словам Мельцера, более того, ни одна из стран мира не дала согласия на расследование.
"...хотя это является их обязательством согласно Конвенции ООН против пыток", - добавил спецдокладчик.
В то же время два медицинских эксперта, с которыми сам Мельцер посещал Ассанжа, однозначно заявили, что к основателю WikiLeaks применяют пытки. Это медицинская оценка, еще раз акцентировал внимание Мельцер. Причем, отмечено, что такие пытки продолжаются долгое время.
Журналист Юлия Витязева оценила нерешительность стран мира в вопросе пыток Ассанжа.
"А где все эти хвалёные международные правозащитники, которые регулярно рассказывают страшные истории про униженных и оскорбленных "чеченских геев" и сильно озабочены судьбой фигурантов "московского дела"? - написала Юлия Витязева. - Где Amnesty International? Где HRW? Где все радетели за права журналистов и свободу слова? А они молчат. Потому что одно дело на Россию кукарекать и получать за это финансирование и аплодисменты, и совсем другое - выступить наперекор генеральному спонсору. Фу такими быть. Фу. Но иначе они не приучены".

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