"Одних красивых слов недостаточно": Зеленского упрекнули, что он ничего не сделал для прекращения войны в Донбассе

Сегодня слова Зеленского, посвященные годовщине начала ВОВ и бомбардировки фашистами Киева, были опубликованы на портале украинского правительства. Лидер Незалежной отметил, что необходимо делать все, чтобы война не была для украинцев привычной.

При этом глава государства отметил, что военные действия приносят только "кровь, горе и страдания". Он также призвал помнить подвиг тех, кто защищал страну.

Однако представители партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" поспешили напомнить Зеленскому, что в его стране уже несколько лет идет война, и он, как и его предшественник Порошенко, пока не сделал ничего, чтобы исправить это.

"Но для прекращения войны недостаточно красивых заявлений и фраз. Люди ждут от президента Зеленского конкретных действий", - указано в заявлении партии. Там призвали Зеленского проявить политическую волю и начать переговоры с Донецком и Луганском, а также работать над законами, предусмотренными в рамках Минских соглашений.