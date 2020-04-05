"Одни из лучших в мире": Россия поддержала США супертестами на коронавирус

Системы тестирования на коронавирус, которые доставлены в Соединённые Штаты, являются совместной российско-японской разработкой. В интервью CNN Кирилл Дмитриев пояснил, что пришло время для "хороших жестов". Он призвал забыть на время о политических трудностях и непонимании.

По словам Дмитриева, разным странам следует объединиться в борьбе против общего врага - коронавируса. Так, как это было сделано, сражаясь против общего врага во Второй мировой войне. Коронавирус Дмитриев назвал глобальной проблемой.

"Мы передали наши тестовые системы, которые, по нашему убеждению, являются одними из лучших в мире", - рассказал глава РФПИ.

Он пояснил, что тесты очень мобильны. С их помощью можно получить 20 результатов на коронавирус в течение часа.

Ранее Россия уже помогла США, отправив самолёт Ан-124 "Руслан" в Нью-Йорк. На его борту был груз самых необходимых в период пандемии средств - респираторов, дезинфицирующих составов, очков, защитных масок и оборудования. За половину груза заплатил РФПИ, за вторую - Вашингтон.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. США на данный момент являются лидером по количеству заболевших. Там коронавирус подтверждён почти у 271 тысячи человек. Летальных исходов - 6889, выздоровевших - 9445. Наибольшее количество инфицированных - в Нью-Йорке.