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"Одни и те же звёздные лица и песни "муси-пуси": Поклонская резко раскритиковала новогодние программы телевидения
04 января 2020, 16:39 • 114 • Политика
Развлекательные программы, показанные по российским телеканалам в новогоднюю ночь, уже вызвали немало отрицательных отзывов. К критике присоединилась и Наталья Поклонская. "На экранах одни и те же звёздные лица и песни "муси-пуси", - отметила она.
Об этом заместитель председателя Госдумы по международным делам написала в публикации, размещённой в её Telegram-канале. Поклонская недоумевает: почему так и не появились какие-либо изменения в сетках вещания, учитывая пожелания людей, которые уже не хотят пересматривать "устаревшие шоу и "голубые огоньки".
В преддверии Нового года депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила у себя в телеграм-канале, что "в наступающем году все ждут мира - в политике, в семье, на работе…"
Парламентарий обратила внимание на то, что "нам всем пора стать добрее друг к другу и научиться принимать ближних с любовью". И делать это даже в том случае, когда одни не согласны с точкой зрения других.
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