Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минобороны опровергло смерть экс-главы ГРУ в Ливане
"Никакой защиты не существует": В США признали беспомощность против ги...
"Убийц" украинских ПВО - "Аллигаторов" Ка-52 - сменят боевые...
Ростислав Ищенко: Невестку Прошенко СБУ не сможет же привлечь за ее родителей в ...
Главная / Политика

"Однажды им эту собаку придётся пристрелить, объявив бешеной": Ордуханян о будущем, уготованном США для Порошенко

18 декабря 2018, 14:54  •  329 • Политика
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян сравнил Петра Порошенко с собакой, которая полезна своему хозяину, США, только до тех пор, пока она лает в сторону России. "Однажды им эту собаку придётся пристрелить, объявив бешеной", - спрогнозировал он будущее украинского президента, приведя в пример целый ряд других стран.
Украина для США - это тот самый пресловутый "свой сукин сын", который прав до тех пор, пока выполняет свою функцию, полагает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
"Пока собака по команде "фас" кидается на вашего противника, врага - это хорошая собака. Как только она начинает задавать вопросы и спрашивать - её объявляют бешеной и убивают", - привёл он ещё одну аналогию.
В разговоре с Царьградом эксперт выразил сожаление, что "бандеровская фашистская мразь" во главе с Петром Порошенко не понимает, что она хороша и нужна хозяевам только до тех пор, пока кусает Россию.
Проукраинская резолюция о "милитаризации Крыма" потому и была принята в Генассамблее ООН, потому что "наш сукин сын всегда прав, и его невозможно осуждать".
Но, отмечает Ордуханян, безусловно, придёт время, когда эту собаку придется пристрелить, объявив бешеной, как США уже делали с огромным множеством стран.
"Что они пытались сделать на Ближнем Востоке. Что они сделали с Мубараком. Что они пытаются сделать с Ираком. С Хусейном, который обнимался и жал руки министру обороны, да и самому вице-президенту США, с которым они встречались. До тех пор, пока они полезны, пока Ирак воевал с Ираном, это был "наш сукин сын". Но как только он стал проводить реформы и ставить вопросы о присутствии американских войск - он сразу оказался плохим. И это касается и Египта, это касалось и Ливии, это касается Катара, это касается Саудовской Аравии, это касается Турции. Любую страну взять. Даже в Европе - Германия, Чехия, Словакия, Македония... Моментально окрики. Япония. Китай. Все, кто угодно, по всему периметру. Пакистан проявляет интерес к БРИКС - моментально эмиссары едут туда и начинают проводить то, что они вытворяют повсеместно. Черногория. Вот они, этапы бесславного пути", - перечислил политолог примеры возможного будущего Порошенко в разговоре с Царьградом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

329
Источник
Похожие новости
17 декабря 2018, 19:24
И это официально: При дефицитном бюджете Украины доходы Порошенко выросли более чем в 12 раз
18 декабря 2018, 14:54
"Однажды им эту собаку придётся пристрелить, объявив бешеной": Ордуханян о будущем, уготованном США для Порошенко
18 декабря 2018, 11:39
″На русском пишу без ошибок": Порошенко признался, что 32 года не знал украинской мовы

18 декабря 2018, 11:39
Против России и Китая: Милитаристское правительство Японии потратит 250 млрд долларов на оснащение армии
18 декабря 2018, 01:54
Устроивший "новогодние поборы" замминистра Саратовской области лишился своей должности
17 декабря 2018, 22:39
"Пропагандистский вброс": В Сети опровергли фейк о гибели российского солдата от рук боевиков в Сирии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
18 декабря 2018, 08:24
Родственники Порошенко и Климкина голосовали за присоединение Крыма к России - СМИ
18 декабря 2018, 01:54
"Если уже до таких глупостей дошли…": Сенатор возмутился "обезумевшими...
18 декабря 2018, 01:54
Либеральная ненависть: Обратился к Путину - ты мразь и предатель (Анна Сочина)
18 декабря 2018, 05:09
Украинская резолюция о "милитаризации Крыма" расколола ГА ООН: Единства мне...
18 декабря 2018, 05:09
Урвать напоследок: Тимошенко вскрыла "эпохальные авантюры" Порошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления для американских СМИ
12 декабря 2018, 22:24
Жена Чубайса снимет сериал в защиту «святых 90-х» (Руслан Осташко)
13 декабря 2018, 01:39
Минимальный разгон и вверх по вертикали: Новейший МиГ-35 показал себя в полете
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало беспокойство в Сети
14 декабря 2018, 18:09
Владимир Путин - главе "Росрыболовства": Красную икру куда дели?
13 декабря 2018, 01:39
Американцы сделали в штаны от российских Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве заподозрили СБУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.