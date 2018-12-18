Политолог-американист Рафаэль Ордуханян сравнил Петра Порошенко с собакой, которая полезна своему хозяину, США, только до тех пор, пока она лает в сторону России. "Однажды им эту собаку придётся пристрелить, объявив бешеной", - спрогнозировал он будущее украинского президента, приведя в пример целый ряд других стран.

Украина для США - это тот самый пресловутый "свой сукин сын", который прав до тех пор, пока выполняет свою функцию, полагает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

"Пока собака по команде "фас" кидается на вашего противника, врага - это хорошая собака. Как только она начинает задавать вопросы и спрашивать - её объявляют бешеной и убивают", - привёл он ещё одну аналогию.

В разговоре с Царьградом эксперт выразил сожаление, что "бандеровская фашистская мразь" во главе с Петром Порошенко не понимает, что она хороша и нужна хозяевам только до тех пор, пока кусает Россию.

Проукраинская резолюция о "милитаризации Крыма" потому и была принята в Генассамблее ООН, потому что "наш сукин сын всегда прав, и его невозможно осуждать".

Но, отмечает Ордуханян, безусловно, придёт время, когда эту собаку придется пристрелить, объявив бешеной, как США уже делали с огромным множеством стран.

"Что они пытались сделать на Ближнем Востоке. Что они сделали с Мубараком. Что они пытаются сделать с Ираком. С Хусейном, который обнимался и жал руки министру обороны, да и самому вице-президенту США, с которым они встречались. До тех пор, пока они полезны, пока Ирак воевал с Ираном, это был "наш сукин сын". Но как только он стал проводить реформы и ставить вопросы о присутствии американских войск - он сразу оказался плохим. И это касается и Египта, это касалось и Ливии, это касается Катара, это касается Саудовской Аравии, это касается Турции. Любую страну взять. Даже в Европе - Германия, Чехия, Словакия, Македония... Моментально окрики. Япония. Китай. Все, кто угодно, по всему периметру. Пакистан проявляет интерес к БРИКС - моментально эмиссары едут туда и начинают проводить то, что они вытворяют повсеместно. Черногория. Вот они, этапы бесславного пути", - перечислил политолог примеры возможного будущего Порошенко в разговоре с Царьградом.