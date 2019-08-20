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"Одна встреча с Путиным и уже говорит по-русски": Признание Макрона вызвало фурор в соцсетях
20 августа 2019, 19:24 • 20 • Политика
Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в Facebook сообщение на русском языке, в котором назвал Россию "очень глубоко европейской страной". "Одна встреча с бывшим сотрудником КГБ (Путиным) и уже посты на русском языке", - шутят в комментариях.
После встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Франции Эмманюэль Макрон опубликовал сообщение на русском языке. В нем он назвал Россию "очень глубоко европейской страной" и призвал к созданию единой системы безопасности с участием Европы и России.
Пророссийские высказывания французского лидера вызвали бурную реакцию у пользователей Facebook, где Макрон опубликовал своё сообщение. Многие предположили, что Путин "сломал" главу Франции.
Напомним, что днем ранее состоялась встреча Путина и Макрона. Она прошла в летней резиденции французских президентов. Переговоры длились несколько часов. Главными темами были безопасность в Европе и ситуация на Ближнем Востоке.
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