"Одна встреча с Путиным и уже говорит по-русски": Признание Макрона вызвало фурор в соцсетях

После встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Франции Эмманюэль Макрон опубликовал сообщение на русском языке. В нем он назвал Россию "очень глубоко европейской страной" и призвал к созданию единой системы безопасности с участием Европы и России.

"Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", - написал президент Франции.

Пророссийские высказывания французского лидера вызвали бурную реакцию у пользователей Facebook, где Макрон опубликовал своё сообщение. Многие предположили, что Путин "сломал" главу Франции.

"Одна встреча с бывшим сотрудником КГБ и уже посты на русском языке)" - пишет Александр Александрович. "Хоть кто-то перестал делать из России пугало! Да, Россия - европейская страна! У нас общие история, культура и христианские ценности! Знаю, что французы помнят героев Русского экспедиционного корпуса, воевавших на Западном фронте в годы Первой мировой войны. Мы в России тоже не забываем о том, что Париж стал домом для многих представителей российского общества, бежавших от большевицкой революции. Надеюсь, взаимному шельмованию между Россией и Европой наступит конец!" - радуется Максим Тищенко. "У вас Макрон сломался" - шутит в комментариях Мария Канаева.

Напомним, что днем ранее состоялась встреча Путина и Макрона. Она прошла в летней резиденции французских президентов. Переговоры длились несколько часов. Главными темами были безопасность в Европе и ситуация на Ближнем Востоке.