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"Одна таблетка в день": Трамп раскрыл свою тайну профилактики коронавируса

19 мая 2020, 21:55  •  92 • В мире
Президент США Дональд Трамп раскрыл свою тайну профилактики коронавируса. Он считает, что выбранное им пару недель назад средство надёжно его защищает. "Одна таблетка в день", - поделился он дозировкой.
Трамп рассказал, что примерно полторы недели каждый день принимает лекарство для профилактики коронавируса. Он озвучил и название препарата – гидроксихлорохин.
"Я думаю, что он хорош, я слышал много хорошего. Если же он не помогает, хорошо, он мне не навредит. Одну таблетку каждый день", - рассказал американский президент журналистам.
Он добавил, что многие врачи в его стране тоже используют именно это средство. Президент США выразил надежду, что вскоре появится другое средство для профилактики, тогда можно будет отказаться от гидроксихлорохина. Причём принимать эти таблетки Дональд Трамп решил сам. Врач Белого дома не рекомендовал этого делать, но и не запрещал.
В США Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов ранее сообщало о том, что гидроксихлорохин и хлорохин обладают рядом опасных побочных эффектов при лечении от COVID-19. Эффективность этих препаратов для пациентов с коронавирусной инфекцией не доказана.

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