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"Одна страна, два президента!": Байден самолично вступил в права и начал "строить" Северную Корею

12 ноября 2020, 13:55  •  188 • Политика
Джо Байден, вероятно, самолично вступил в права главы США и уже даже начал "строить" Северную Корею. "Одна страна, два президента!" - отмечает журналистка Ольга Скабеева.
В частности, Скабеева сослалась на Twitter-аккаунт "Breaking911", где сообщается о первом "деловом" звонке Байдена, который он совершил вопреки правилам, не дождавшись официального постановления о результатах выборов и собственно инаугурации.
"Срочно: Джо Байден поговорил с президентом Южной Кореи о северокорейской ядерной проблеме в 14-минутном телефонном разговоре; оба согласились встретиться вскоре после инаугурации", - говорится в сообщении.
Ольга Скабеева тут же прокомментировала странные действия Байдена:
"Одна страна, два президента! Огонь", - отметила она.
Напомним, американские СМИ, опираясь на неофициальные подсчёты, уже объявили Байдена избранным президентом США. Но действующий лидер Дональд Трамп не принимает поражение. Он заявил, что намерен добиваться справедливого подсчёта голосов избирателей.

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