|
"Одна из самых безалаберных в Европе": Баранец объяснил повальное заражение коронавирусом властей Британии
29 марта 2020, 03:35 • 69 • Политика
Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусной инфекцией. По словам эксперта "КП", Британию в отношении к коронавирусу можно назвать одной из самых безалаберных в Европе.
Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на коронавирус нового вида. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его словам, Британию с её отношением к коронавирусу можно назвать одной из самых безалаберных в Европе. Баранец напомнил, что английская общественность высказывала тревогу и даже требовала от властей каких-то мер. Однако Англия до последних дней жила так, словно её это не касается.
Также эксперт указывает на ещё одну важную особенность - первые лица государства, в возрасте они или молодые, не могут жить в бункере. Они вынуждены контактировать с подчинёнными, они вынуждены контактировать с согражданами. И естественно, этим они подвергают себя дополнительному риску, пояснил военный обозреватель "КП".
Напомним, что, помимо премьер-министра, коронавирус был выявлен у главы Минздрава Британии, а также заподозрен у министра финансов. Кроме того, коронавирусную инфекцию подхватил британский принц Чарльз.
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 марта 2020, 07:35
|
24 марта 2020, 04:35
|
25 марта 2020, 05:35
|
25 марта 2020, 19:35
|
27 марта 2020, 03:35
|
25 марта 2020, 07:35
|
25 марта 2020, 09:35