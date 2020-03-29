"Одна из самых безалаберных в Европе": Баранец объяснил повальное заражение коронавирусом властей Британии

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на коронавирус нового вида. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

По его словам, Британию с её отношением к коронавирусу можно назвать одной из самых безалаберных в Европе. Баранец напомнил, что английская общественность высказывала тревогу и даже требовала от властей каких-то мер. Однако Англия до последних дней жила так, словно её это не касается.

"Ну и вот, вы видите, Боженька видит, что руководитель, который не придаёт значения вот этой болячке, он подвергает опасности не только себя, но и всю свою нацию", - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.

Также эксперт указывает на ещё одну важную особенность - первые лица государства, в возрасте они или молодые, не могут жить в бункере. Они вынуждены контактировать с подчинёнными, они вынуждены контактировать с согражданами. И естественно, этим они подвергают себя дополнительному риску, пояснил военный обозреватель "КП".

Напомним, что, помимо премьер-министра, коронавирус был выявлен у главы Минздрава Британии, а также заподозрен у министра финансов. Кроме того, коронавирусную инфекцию подхватил британский принц Чарльз.