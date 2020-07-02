"Одинокий рейнджер": Трампа умилил его образ в защитной маске

Надев медицинскую маску, Трамп почувствовал себя героем вестернов. В интервью Fox Business он рассказал о том, что примерял её и ему даже понравился его образ.

"Это была тёмная, чёрная маска, и я подумал, что она выглядит хорошо", - сказал он и добавил, что смотрится в ней "как одинокий рейнджер".

В целом Трамп отметил, что относится к идее носить маски хорошо и поддерживает это. Стоит заметить, что президент США долгое время не хотел надевать маску на публике, объясняя, что не подходит близко к другим людям.

Одинокий рейнджер - вымышленный герой ряда американских вестернов. Главный герой носит чёрную маску, которая, правда, скрывает верхнюю часть его лица, а не ту, которую защищает медицинская маска.