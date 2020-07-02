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"Одинокий рейнджер": Трампа умилил его образ в защитной маске
02 июля 2020, 13:00 • 80 • Политика
Президента США Дональда Трампа умилил его образ в защитной медицинской маске. "Одинокий рейнджер", - именно таким себя увидел американский лидер.
Надев медицинскую маску, Трамп почувствовал себя героем вестернов. В интервью Fox Business он рассказал о том, что примерял её и ему даже понравился его образ.
"Это была тёмная, чёрная маска, и я подумал, что она выглядит хорошо", - сказал он и добавил, что смотрится в ней "как одинокий рейнджер".
В целом Трамп отметил, что относится к идее носить маски хорошо и поддерживает это. Стоит заметить, что президент США долгое время не хотел надевать маску на публике, объясняя, что не подходит близко к другим людям.
Одинокий рейнджер - вымышленный герой ряда американских вестернов. Главный герой носит чёрную маску, которая, правда, скрывает верхнюю часть его лица, а не ту, которую защищает медицинская маска.
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