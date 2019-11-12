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"Одинокий и истощенный, Hvaldimir бродит по морям": "Сержант Белуха" опять нашелся. Теперь в Антарктиде

12 ноября 2019, 14:24  •  134 • В мире
Команда исследовательского судна Gemini Craft из Южной Африки научила играть в регби белуху, встреченную неподалеку от Южного полюса. Видео, выложенное в Facebook одним из моряков, стало очень популярным. Однако в Британии зубатого кита "разоблачили", рассмотрев в нем ставшего знаменитым кита-шпиона из России. "Одинокий и истощенный, Hvaldimir бродит по морям, выпрашивая еду",- пишут британские СМИ.
На кадрах, опубликованных в соцсети одним из членов команды исследовательского судна, видно, как белуха плывет рядом с исследовательским судном. Затем один из моряков бросает ей мячик для регби, белуха отдает людям "ответный пас". Правда, пару раз теряет и подбирает мяч по дороге. В соцсетях заметили, что кит научился "приносить мяч, как собака".
Однако в Британии не у всех этот забавный ролик вызвал умиление. К примеру, издание The Independent предположило, что снятая на видео белуха на самом деле тот самый кит Hvaldimir, якобы "сбежавший из российской шпионской программы" и обученные разными трюкам в ВМФ России в качестве "сил специального назначения".
Издание цитирует слова Ферриса Джабра, научный обозревателя изданий The New York Times и Scientific American. "Одинокий, истощенный раненный, бродит он по морям, выпрашивая у людей еду", - пишет он.
Исследователь водных млекопитающих Коуд Финн считает, что "кит, обученный разным трюкам, определенно недоедает и все еще зависит от людей, выпрашивая у них еду". Этим эксперт и объясняет его "игривое поведение".
Напомним, обаятельное животное, умеющее клянчить еду и выполнять несложные трюки, поселилось в апреле текущего года в бухте у побережья Финнмарка и поначалу вызвало небольшую панику. Причиной тому стала снятая рыбаками с белухи упряжь с креплением для камеры GoPro и надписью "Оборудование Санкт-Петербурга".
СМИ тут же разглядели на ките невидимые погоны российской армии, а некоторые "эксперты" со ссылкой на знакомых принялись распространять нелепые рассказы про военных из Мурманска, которые используют в боевых операциях специально натренированных китов.
Однако шпионская карьера белухи на этом не закончилась. Британские СМИ, в частности таблоид The Daily Mail, провели собственное "расследование" и заявили, что сумели с помощью этого кита "разоблачить" русскую шпионскую базу в Баренцевом море.
Журналисты разглядели два конусообразных объекта в бухте Оленья Губа и заявили, что там содержат и тренируют целую стаю белух. Ни на одном из спутниковых снимков животные не присутствуют, однако в The Daily Mail заботливо обвели кружками те места, где "хайли лайкли" они могут быть.

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