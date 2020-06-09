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"Одинокие пенсионеры" подъехали. Появились вбросы об агитации перед голосованием по поправкам

09 июня 2020, 00:00  •  36 • Политика
В Сети появились первые вбросы об агитации пенсионеров перед голосованием по внесению поправок в Конституцию. Один из пользователей Twitter Андрей рассказал, что его пожилой маме якобы начали привозить продукты и намекать на грядущее голосование.
По его словам, пенсионерке якобы доставили 16 кг "отличных продуктов" и сообщили, что бюллетень для голосования может быть доставлен аналогичным образом. Автор популярного Twitter-блога "Голос Мордора", отметил, что пост "обеспокоенного сына" пестрит не только орфографическими, но и фактическими ошибками.
В этом твите прекрасно всё. От опечаток и количества продуктов, до "одинокой пенсионерки", у которой есть сын. Ждём ещё прекрасных историй в знакомом духе "дочерей офицеров из Крыма". Много их будет, - пишет блогер.
Скриншот: Twitter/@spacelordrock
Напомним, что 1 июля в России должно состояться общенародное голосование по внесению поправок в Конституцию. Первоначально мероприятие планировалось провести ещё в апреле, однако оно было отложено из-за эпидемии коронавируса. При этом либеральная общественность сразу же начала агитировать сограждан голосовать против внесения изменений в основной закон страны. Совет Европы, в свою очередь, решил проверить поправки в Конституцию России, хотя не имеет к ним никакого отношения.

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