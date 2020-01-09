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"Одиннадцать часов спасал Ди Каприо. И спас": Маргарита Симоньян о лучшем сценарии в реальной жизни

09 января 2020, 23:24  •  97 • В мире
В Сети бурно обсуждают поступок актёра Леонардо Ди Каприо, который спас пьяного француза от верной гибели. Кинозвезда несколько часов на своей яхте искала утопающего в открытом море. Спасти 23-летнего француза удалось чудом. "Жить нужно так, чтобы выпасть с яхты на Карибах и тебя бы спасал Ди Каприо", - написала у себя в Telegram-канале Маргарита Симоньян о лучшем сценарии, который воплотился в реальной жизни.
В интернете оценили поступок Леонардо Ди Каприо, который единственный (!) отозвался на сигнал бедствия и бросился спасать француза. Актёр получил по рации сигнал от капитана другого судна, когда отдыхал на своей яхте в Карибском море. Выяснилось, что пьяный 23-летний гражданин Франции упал за борт. Его сначала искали своими силами, но обнаружить не смогли.
Несколько часов Ди Каприо искал парня в открытом море. Капитан судна, с борта которого упал француз, считал, что шансов на спасение почти нет. Но Ди Каприо нашёл и поднял молодого человека.
"Жить нужно так, чтобы выпасть с яхты на Карибах и тебя бы одиннадцать часов спасал Ди Каприо. И спас", - иронично написала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.
"Парень упал за борт и решил, что уже попал на тот свет, когда спустя одиннадцать часов его спас сам Ди Каприо", - прокомментировал в Twitter пользователь @B2JSU.
"Несмотря на то что актёр, мужик! С ними тоже такое бывает. Мои искренние поздравления обоим!" - написал @sovtrat.

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