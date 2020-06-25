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"Один стоит армии": С кем Зеленский собрался в разведку
25 июня 2020, 21:00 • 123 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провёл заседание недавно созданного им комитета по вопросам разведки и заявил, что "один стоит армии". Об этом сообщает его пресс-служба.
В ходе заседания комитета Зеленский отметил важность деятельности спецслужб в условиях "гибридных угроз".
Комитет по вопросам разведки был создан по инициативе Зеленского 17 июня. По задумке президента Украины, новый орган должен повысить координацию между разведслужбами и усилить контроль над ними со стороны государства.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский занимает пост главы государства с 20 мая 2019 года. Во время выборов политик обещал положить конец войне в Донбассе, наладить отношения с Россией и намекнул на тюремное заключение Петра Порошенко. Однако, оказавшись у власти, он продолжил курс "партии войны", практически в точности повторяя риторику и политику своего предшественника.
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