В ходе заседания комитета Зеленский отметил важность деятельности спецслужб в условиях "гибридных угроз".

Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника, - отметил Зеленский, не уточняя, против кого он собрался в разведку и с кем.

Комитет по вопросам разведки был создан по инициативе Зеленского 17 июня. По задумке президента Украины, новый орган должен повысить координацию между разведслужбами и усилить контроль над ними со стороны государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский занимает пост главы государства с 20 мая 2019 года. Во время выборов политик обещал положить конец войне в Донбассе, наладить отношения с Россией и намекнул на тюремное заключение Петра Порошенко. Однако, оказавшись у власти, он продолжил курс "партии войны", практически в точности повторяя риторику и политику своего предшественника.