"Один русский пытался помешать": Глава Косова о задержании российского сотрудника миссии ООН

Глава самопровозглашённой Республики Косово Хашим Тачи прокомментировал задержание российского гражданина, сотрудника миссии ООН. По его словам, задержание проводилось в рамках спецоперации на севере края.

"Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции", - цитирует Тачи "РИА Новости".

Он уточнил, что спецоперация началась рано утром во вторник. Полицейские вторглись на территорию Северного Косова и Метохии на бронированных автомобилях. СМИ писали о стрельбе, 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН. Также появлялась информация о трёх пострадавших.