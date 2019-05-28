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"Один русский пытался помешать": Глава Косова о задержании российского сотрудника миссии ООН

28 мая 2019, 17:09  •  81 • Политика
Хашим Тачи уверяет, что задержанный гражданин РФ препятствовал правоохранителям, которые проводили спецоперацию по борьбе с преступностью.
Глава самопровозглашённой Республики Косово Хашим Тачи прокомментировал задержание российского гражданина, сотрудника миссии ООН. По его словам, задержание проводилось в рамках спецоперации на севере края.
"Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции", - цитирует Тачи "РИА Новости".
Он уточнил, что спецоперация началась рано утром во вторник. Полицейские вторглись на территорию Северного Косова и Метохии на бронированных автомобилях. СМИ писали о стрельбе, 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН. Также появлялась информация о трёх пострадавших.

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