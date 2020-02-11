"Один раз - не... неонацист": Немецкая DW оправдывает украинского фашиста

Немецкое издание Deutsche Welle опубликовало интервью с "бывшим" украинским неонацистом Дмитрием Резниченко, который якобы исправился. Пользователи соцсетей не оценили порыва.

"Тем временем DW пытается нам доказать, что один раз - не... неонацист. Главное - вовремя переобуться", - комментирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.

"А что, так можно было? Зачем тогда в Нюрнберге вешали? Могли бы просто дать извиниться, покаяться - и всё", - пишет @MamaOfTheIgor.

"Гитлер тоже был нацистом, а в 1945-м передумал", - отмечает @_1140895425021.

"Похоже сие СМИ занялось раздачей индульгенций для нацистов", - добавляет @_alexpasport.