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"Один раз - не... неонацист": Немецкая DW оправдывает украинского фашиста

11 февраля 2020, 08:24  •  169 • Политика
В немецком издании Deutsche Welle вышло интервью с "бывшим" украинским неонацистом, который решил "исправиться". "DW пытается нам доказать, что один раз - не... неонацист. Главное - вовремя переобуться", - негодуют в соцсетях.
Немецкое издание Deutsche Welle опубликовало интервью с "бывшим" украинским неонацистом Дмитрием Резниченко, который якобы исправился. Пользователи соцсетей не оценили порыва.
"Тем временем DW пытается нам доказать, что один раз - не... неонацист. Главное - вовремя переобуться", - комментирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.
"А что, так можно было? Зачем тогда в Нюрнберге вешали? Могли бы просто дать извиниться, покаяться - и всё", - пишет @MamaOfTheIgor.
"Гитлер тоже был нацистом, а в 1945-м передумал", - отмечает @_1140895425021.
"Похоже сие СМИ занялось раздачей индульгенций для нацистов", - добавляет @_alexpasport.
Напомним, что Дмитрий Резниченко участвовал в украинской карательной операции в составе нацбатальона. Затем перековался в журналисты и называет себя "феминистом".
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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