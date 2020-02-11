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"Один раз - не... неонацист": Немецкая DW оправдывает украинского фашиста
11 февраля 2020, 08:24 • 169 • Политика
В немецком издании Deutsche Welle вышло интервью с "бывшим" украинским неонацистом, который решил "исправиться". "DW пытается нам доказать, что один раз - не... неонацист. Главное - вовремя переобуться", - негодуют в соцсетях.
Немецкое издание Deutsche Welle опубликовало интервью с "бывшим" украинским неонацистом Дмитрием Резниченко, который якобы исправился. Пользователи соцсетей не оценили порыва.
Напомним, что Дмитрий Резниченко участвовал в украинской карательной операции в составе нацбатальона. Затем перековался в журналисты и называет себя "феминистом".
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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