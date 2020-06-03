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"Один "Калибр" чего стоит": Эксперт "успокоил" заявивший об угрозе России The Drive

03 июня 2020, 18:55  •  146 • Политика
Военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов "успокоил" журналистов The Drive, заявивших об угрозе России со стороны американских бомбардировщиков. "Один "Калибр" чего стоит", - напомнил он "обеспокоенным" американцам.
Напомним, издание The Drive заявило об угрозе в адрес России со стороны США. В частности, по словам журналистов, американские военные готовы уничтожить российский флот.
Речь идёт об учениях американцев над Чёрным морем. Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer отработали пуски противокорабельных ракет AGM-158C LRASM для уничтожения целей потенциального противника. The Drive утверждает, что возможности, которые продемонстрировали американские военные, представляют для нашей страны "серьёзную проблему".
По словам Ивана Коновалова, на самом деле "повод для беспокойства есть у всех сторон".
"По той простой причине, что запуски ракет, да ещё в подобном месте, это достаточно провокационное действие", - сказал он в эфире радио Sputnik.
Коновалов отметил, что, когда запускаются противокорабельные ракеты дальнего боя, причём со стратегического бомбардировщика, то "обычно та сторона, которая эти испытания проводит, ждёт определённых контрмер с противоположной стороны".
"Думаю, что американские журналисты имели в виду именно это, - отметил он, - Ведь подобные мероприятия имеют определённый месседж".
Он отметил, что действительно оружие, которое указали в материале, – высокоточное. Но у России гораздо лучшие типы вооружения. В том числе ракеты воздушного и морского базирования.
"Один "Калибр" чего стоит, я уже не говорю про "Циркон" - это если говорить о морском театре военных действий", - сказал он, отметив, что если кому-то и стоит беспокоиться, то скорее США, а не России.

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