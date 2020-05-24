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"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошниками под Житомиром

24 мая 2020, 19:55  •  141 • В мире
Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал кровавую бойню с атошниками в Житомирской области. Он заявил, что арендатор пруда допустил основную ошибку: решил сам разобраться с атошниками вместо того, чтобы "нанять других". В результате мужчина с охотничьим ружьём оказался "один против пяти вооружённых головорезов".
Журналист Юрий Ткачёв высказался о бойне в Житомирской области, где местный житель застрелил из охотничьего ружья семерых украинских силовиков. Среди них оказалось и пятеро представителей АТО.
Юрий Ткачёв вспомнил о другом похожем случае. Он рассказал, что несколько лет назад был конфликт из-за пруда под Маяками в Беляевском районе. Из-за него спорили два коммерсанта, оба наняли атошников. Те договорились о встрече, в качестве "аргументов" привезли даже гранатомёты. В результате удалось договориться, до убийств не дошло.
"Ошибка мужика из Житомира заключалась в том, что он пытался решить проблему с активистами сам, а не нанял для этого других активистов. Теперь будет сидеть: убийство быдлом представителей привилегированного класса обычно не прощается, несмотря на любые смягчающие обстоятельства (один с охотничьим ружьём против пятерых вооружённых головорезов)", - подытожил Юрий Ткачёв, беседуя с порталом "Русская весна".
Напомним, ранее стало известно, что арендатор пруда возле села Новоселица Житомирской области Анатолий Захаренко расстрелял из охотничьего ружья семерых украинских силовиков, с которыми у него, предположительно, произошёл конфликт.
Рассматриваются две версии преступления. По одной из них, причиной трагедии стал бытовой конфликт на пьяной почве. Убитые якобы отдыхали на берегу пруда вместе с его арендатором и начали выпивать. Потом между ними произошла ссора, которая закончилась стрельбой. Сперва Захаренко убил двоих силовиков, которые находились в непосредственной близости, затем лишил жизни остальных. На этой версии настаивает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По другой версии, на которой настаивают в соцсетях, причиной стрельбы могла стать коррупция со стороны силовиков, которые брали дань с местного населения. Согласно этим данным, Захаренко сдал коррупционеров из числа местной полиции, которая требовала с него деньги, и тогда к нему на разборки были направлены нацгвардейцы.

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