"Один президент, два…": Лукашенко ответил на вопрос о едином лидере Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте в Союзном государстве на повестке дня не стоит.

В интервью Би-би-си президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разговоров с главой России Владимиром Путиным о некоем лидере Союзного государства не велось. Он указал, что "союз" в данном контексте - это выстраивание отношений двух суверенных, независимых государств.

"Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идёт о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы", - сказал он журналисту Би-би-си.

При этом, добавил белорусский лидер, союзный проект подразумевался как объединение, которое будет мощнее, чем унитарное государство. И это подразумевалось с самого начала создания Союзного государства.

Лукашенко добавил, что в разговорах с Путиным они ни разу не допускали возможности некоего одного лидера этого объединения.

"А вопрос "один президент", "два президента"… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", - заявил он.