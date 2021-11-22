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"Один президент, два…": Лукашенко ответил на вопрос о едином лидере Союзного государства

22 ноября 2021, 19:00  •  134 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте в Союзном государстве на повестке дня не стоит.
В интервью Би-би-си президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разговоров с главой России Владимиром Путиным о некоем лидере Союзного государства не велось. Он указал, что "союз" в данном контексте - это выстраивание отношений двух суверенных, независимых государств.
"Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идёт о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы", - сказал он журналисту Би-би-си.
При этом, добавил белорусский лидер, союзный проект подразумевался как объединение, которое будет мощнее, чем унитарное государство. И это подразумевалось с самого начала создания Союзного государства.
Лукашенко добавил, что в разговорах с Путиным они ни разу не допускали возможности некоего одного лидера этого объединения.
"А вопрос "один президент", "два президента"… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", - заявил он.

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