"Один на один с разгневанной Россией": Чехи упустили шанс выйти из врбетицкого тупика - политолог

Чехи упустили шанс выйти из врбетицкого тупика, считает политолог и журналист Геворг Мирзаян. Теперь страна оказалась "один на один с разгневанной Россией".

По словам Мирзаяна, Чехия затеяла историю с "русскими шпионами" во Врбетице, чтобы заработать очков в глазах Вашингтона и заодно настроить русских против собственного правительства, заставив их поверить в разгул спецслужб.

Однако ставка на США не оправдалась. Президент Соединённых Штатов Джо Байден перешёл на более мягкую риторику и провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным. В результате Чехия оказалась в одиночестве.

Чешские власти остались один на один с разгневанной Россией. Чехия внесена в список недружественных стран, на торговлю с ней уже вводятся ограничения, о туристах ей, вероятно, придётся забыть, - пишет Мирзаян на сайте RT.

Политолог отметил, что у Праги был шанс вовремя исправить ситуацию, когда президент Чехии Милош Земан заявил, что "русский след" - это не единственная версия, объясняющая взрывы во Врбетице. Однако вместо того чтобы ухватиться за эту возможность, чешские политики начали критиковать Земана за то, что он якобы отстаивает чужие интересы. Теперь же им будет крайне сложно выйти из этой ситуации, сохранив при этом лицо, считает эксперт.

Напомним, что Чехия ранее обвинила русские спецслужбы в том, что они якобы устроили взрывы на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Никаких доказательств при этом приведено не было. Прага также выслала из страны ряд русских дипломатов в знак протеста и призвала государства ЕС последовать её примеру. Россия приняла ответный шаг и внесла Чехию в список недружественных стран, ограничив ей возможности для найма русского персонала в диппредставительства.