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"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили США

23 декабря 2021, 08:20  •  181 • Политика
Смелый прогноз израильского дипломата, бывшего сотрудника службы "Натив" Якова Кедми, сделанный ещё в прошлом году по Украине, подтвердили США. Ещё в сентябре прошлого года политолог говорил о том, что всего лишь один манёвр определил судьбу Украины.
Всё чаще звучащие из Киева истеричные заявления властей о необходимости вступления в НАТО и "неминуемом вторжении" России говорят о том, что прогноз Кедми действительно сбывается. Недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Украины защищать границы Запада от "агрессии русских" стали очередным подтверждением - страна идёт ко дну, и никто спасать её не собирается. НАТО даже не рассматривает идею о присоединении "украинских партнёров", а те, в свою очередь, в попытках выпросить хоть немного денег из последних сил показывают преданность и верность - "только денег дайте".
О том, что Украине уже подписали смертный приговор, Яков Кедми говорил ещё в сентябре прошлого года. Тогда он говорил, что американский B-52 над Харьковом, термоядерные ракеты которого были нацелены в сторону России, подписал Украине этот приговор.
"Разворот B-52 над Харьковом после того, как он вышел на боевые позиции, отработав пуски стратегических термоядерных ракет в сторону России. Всё! Больше ничего не надо", - говорил он, отмечая, что "вопрос вступления Украины в НАТО уже забыли", а "развернувшийся над Харьковом B-52 определил судьбу Украины".
Напомним, что картину дополняет ситуация в Донбассе. Накануне президент России Владимир Путин провёл расширенное заседание коллегии Министерства обороны. В том числе говорили и об украинском вопросе, а также участии наших западных партнёров, в первую очередь США, в раскачивании ситуации.
Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в Донбассе, а именно в населённых пунктах Приазовское и Авдеевка, действуют свыше 120 сотрудников частных военных компаний США. Они занимаются оборудованием огневых позиций в домах обычных людей и на объектах, относящихся к категории социально значимых.
Американские наёмники готовят украинских спецназовцев и радикалов к активным боевым действиям. Велика вероятность провокаций. В Авдеевку и Красный Лиман привезли ёмкости с неустановленными химическими компонентами.

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