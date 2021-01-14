"Один из тех, кто предсказал кровопролитие в 1991-м": В Москве найден мёртвым Амин Осмаев

Тело Осмаева было обнаружено в его квартире, расположенной в микрорайоне Олимпийская деревня. Политику было 72 года. Как рассказал источник KP.ru, на данный момент причина смерти неизвестна. Тело доставлено в морг для проведения экспертизы.

Напомним, что Амин Осмаев был одним из тех, кто предсказал кровопролитие в Чечне в 1991 году, когда к власти пришёл Джохар Дудаев. Будучи местным депутатом, он призывал власти республики проявить благоразумие и отказаться от сепаратистских идей.

Когда началась война, Осмаев покинул Чечню и вошёл в состав правительственной комиссии по переговорам о прекращении боевых действий. Он также вошёл в состав Совета Федерации, однако через два года сложил мандат, чтобы навести порядок в Чечне.

Отметим, что Осмаев также был одним из участников российской делегации на круглом столе в Страсбурге, где обсуждались пути по урегулированию чеченского кризиса.