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"Один из тех, кто предсказал кровопролитие в 1991-м": В Москве найден мёртвым Амин Осмаев

14 января 2021, 19:55  •  112 • Политика
Известный чеченский политик, бывший член Совета Федерации Амин Осмаев был найден мёртвым в Москве. Он был одним из тех, кто предсказал кровопролитие в 1991 году в Чечне и приложил усилия для урегулирования вооружённого конфликта.
Тело Осмаева было обнаружено в его квартире, расположенной в микрорайоне Олимпийская деревня. Политику было 72 года. Как рассказал источник KP.ru, на данный момент причина смерти неизвестна. Тело доставлено в морг для проведения экспертизы.
Напомним, что Амин Осмаев был одним из тех, кто предсказал кровопролитие в Чечне в 1991 году, когда к власти пришёл Джохар Дудаев. Будучи местным депутатом, он призывал власти республики проявить благоразумие и отказаться от сепаратистских идей.
Когда началась война, Осмаев покинул Чечню и вошёл в состав правительственной комиссии по переговорам о прекращении боевых действий. Он также вошёл в состав Совета Федерации, однако через два года сложил мандат, чтобы навести порядок в Чечне.
Отметим, что Осмаев также был одним из участников российской делегации на круглом столе в Страсбурге, где обсуждались пути по урегулированию чеченского кризиса.

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