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"Один из сценариев": Bloomberg ошибочно сообщил о вторжении России на Украину
05 февраля 2022, 07:15 • 114 • Политика
В агентстве Bloomberg извинились за произошедшее и пообещали выяснить причину инцидента в ходе расследования
Агентство Bloomberg разместило на своём интернет-портале заголовок "Россия вторгается на Украину" ("Russia Invades Ukraine") после чего удалило его.
Вскоре появилось сообщение, в котором издание признало свою ошибку. В нём отмечается, что заголовок был опубликован случайно около 16:00 ET (около полуночи по московскому времени). В сообщении указывается, что готовятся заголовки для возможных сценариев развития событий, и данный описывал один из них.
"Мы глубоко сожалеем об ошибке", - говорится в заявлении агентства Bloomberg. Там также заверили, что ведётся расследование причин произошедшего.
скриншот https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-04/statement-on-publishing-error
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