"Один из сценариев": Bloomberg ошибочно сообщил о вторжении России на Украину

В агентстве Bloomberg извинились за произошедшее и пообещали выяснить причину инцидента в ходе расследования

Агентство Bloomberg разместило на своём интернет-портале заголовок "Россия вторгается на Украину" ("Russia Invades Ukraine") после чего удалило его.

Вскоре появилось сообщение, в котором издание признало свою ошибку. В нём отмечается, что заголовок был опубликован случайно около 16:00 ET (около полуночи по московскому времени). В сообщении указывается, что готовятся заголовки для возможных сценариев развития событий, и данный описывал один из них.

"Мы глубоко сожалеем об ошибке", - говорится в заявлении агентства Bloomberg. Там также заверили, что ведётся расследование причин произошедшего.

скриншот https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-04/statement-on-publishing-error