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"Один или два": Медведев не сразу высчитал место экономики США в отношениях с Россией

05 декабря 2019, 18:24  •  46 • Политика
В ходе пресс-конференции по итогам работы правительства России за прошедший год премьер Дмитрий Медведев оценил место США в экономических отношениях с Россией. Однако это удалось политику не сразу.
"Вот Америка - экономика номер один или два…" - начал он и затруднился с ответом. "Как лучше сказать? Пусть два будет", - наконец решил премьер.
По словам Медведева, торговый оборот США и России составляет $25 млрд. При этом до санкций из-за Крыма он находился на уровне $27 млрд, припомнил политик.
В то же время оборот между Россией и Белоруссией составляет $35 млрд, сравнил Медведев. Несмотря на то что Белоруссия - небольшая страна, такой показатель демонстрирует степень интегрированности наших экономик, подчеркнул Медведев.

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