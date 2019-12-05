"Один или два": Медведев не сразу высчитал место экономики США в отношениях с Россией

"Вот Америка - экономика номер один или два…" - начал он и затруднился с ответом. "Как лучше сказать? Пусть два будет", - наконец решил премьер.

По словам Медведева, торговый оборот США и России составляет $25 млрд. При этом до санкций из-за Крыма он находился на уровне $27 млрд, припомнил политик.

В то же время оборот между Россией и Белоруссией составляет $35 млрд, сравнил Медведев. Несмотря на то что Белоруссия - небольшая страна, такой показатель демонстрирует степень интегрированности наших экономик, подчеркнул Медведев.