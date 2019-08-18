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"Одежда работяг": Королева Елизавета запретила Меган Маркл носить джинсы с дырками и "безвкусную" обувь
18 августа 2019, 12:09 • 117 • В мире
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить модные джинсы со специально сделанными дырками и "безвкусную" обувь - таковой монаршая персона считает модели с танкеткой. Оказалось, что королева в принципе считает джинсовые одеяния "одеждой работяг".
Внук Елизаветы, принц Гарри, собрался с женой и их маленьким сыном Арчи посетить шотландскую резиденцию королевской семьи - поместье Балморал. Сама королева отдыхает там.
Она же и предупредила Меган Маркл, что, если та хочет приехать в гости, ей придётся избавиться от части гардероба. Елизавета требует, чтобы в первую очередь герцогиня Сассекская прекратила надевать "рваные" джинсы, передаёт The Sun. Мол, члену королевской семьи пристало ходить в строгой классической одежде, а не в "одежде для работяг".
Также оказалось, что Елизавете очень не по нраву обувь на подошве-танкетке, которую любит Маркл. В завершение королева посоветовала жене внука надевать платья подлиннее - не выше колена.
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