"Одежда работяг": Королева Елизавета запретила Меган Маркл носить джинсы с дырками и "безвкусную" обувь

Внук Елизаветы, принц Гарри, собрался с женой и их маленьким сыном Арчи посетить шотландскую резиденцию королевской семьи - поместье Балморал. Сама королева отдыхает там.

Она же и предупредила Меган Маркл, что, если та хочет приехать в гости, ей придётся избавиться от части гардероба. Елизавета требует, чтобы в первую очередь герцогиня Сассекская прекратила надевать "рваные" джинсы, передаёт The Sun. Мол, члену королевской семьи пристало ходить в строгой классической одежде, а не в "одежде для работяг".

Также оказалось, что Елизавете очень не по нраву обувь на подошве-танкетке, которую любит Маркл. В завершение королева посоветовала жене внука надевать платья подлиннее - не выше колена.