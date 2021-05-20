"Одесса, Харьков, Очаков": Где НАТО разместит базы после принятия Украины

Военный обозреватель Михаил Ходарёнок полагает, что в случае принятия Украины в НАТО у западных границ России появятся базы блока.

Военный обозреватель Михаил Ходарёнок полагает, что Украина может быть принята в НАТО в ближайшие несколько лет.

В исторически обозримый срок Украина будет принята в НАТО. Нет, по сути, никаких препятствий непреодолимых на этом пути. Когда Украина всё же будет принята в НАТО, вполне возможно, что появятся военно-морские базы в Одессе и Очакове, базы НАТО появятся у наших западных границ - например, в Харькове,

- рассказал Ходарёнок в эфире программы "Полный контакт".

Эксперт подчеркнул, что в договоре НАТО "нет никаких непреодолимых преград для вступления из-за территориальных вопросов".

"Учитывая исключительную важность этого региона, возможно, что в ближайшие несколько лет Украина будет всё-таки принята в НАТО", - уверен Ходарёнок.

Напомним, власти Украины неоднократно выражали желание вступить в западный военный альянс. Представители НАТО никогда не называли конкретных сроков вступления Украины.