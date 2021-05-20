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"Одесса, Харьков, Очаков": Где НАТО разместит базы после принятия Украины
20 мая 2021, 14:30 • 52 • Политика
Военный обозреватель Михаил Ходарёнок полагает, что в случае принятия Украины в НАТО у западных границ России появятся базы блока.
Военный обозреватель Михаил Ходарёнок полагает, что Украина может быть принята в НАТО в ближайшие несколько лет.
- рассказал Ходарёнок в эфире программы "Полный контакт".
Эксперт подчеркнул, что в договоре НАТО "нет никаких непреодолимых преград для вступления из-за территориальных вопросов".
"Учитывая исключительную важность этого региона, возможно, что в ближайшие несколько лет Украина будет всё-таки принята в НАТО", - уверен Ходарёнок.
Напомним, власти Украины неоднократно выражали желание вступить в западный военный альянс. Представители НАТО никогда не называли конкретных сроков вступления Украины.
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