"Одержима Россией": Пушков указал Украине её место

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём авторском Telegram-канале отметил, что "грядущее "вторжение России" ("которого не будет") - это любимая тема украинских идеологов и политиков.

В то же время сенатор назвал причину, по которой украинский истеблишмент жить без России не может. При этом Пушков указал на единственное место Украины в мире.

"Без России теряется смысл существования Украины, ибо нет у неё другого места в мире, как относительно России". - высказал свою точку зрения политик, добавив, что "слишком мощная геополитическая данность нависает с севера".

Сенатор отметил, что для нашей страны Незалежная желательна не только как "невраждебное", но даже как "близкое и дружественное государство". При этом Россия без Украины обойтись прекрасно сможет, а вот Киев без Москвы - нет, уверен политик. Больше того, сенатор уверен, что "Украина одержима Россией и является заложницей своей одержимости".

"В целом Россия может обойтись и без Украины. Она некритична для существования России, - высказал свою позицию сенатор. - С Украиной же всё наоборот: без России она пропадёт".

Поясняя свою точку зрения, Пушков поинтересовался: "Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью "щита" Европы от России?" А кредиты МВФ подо что выпрашивать? А в НАТО проситься?

По мнению российского сенатора, речь как раз идёт не о независимости Украины от Америки или Евросоюза, а как раз наоборот - от полной зависимости Киева от Вашингтона и Брюсселя.

"Нет, никак Украине, созданной в своём нынешнем виде Россией, без России не обойтись. Именно Россия - и даже фантазии о ней и её намерениях - придают смысл всему существованию нынешней Украины, её политике и идеологии", - резюмирует Пушков.