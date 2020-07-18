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"Одержима Россией": Пушков указал Украине её место

18 июля 2020, 03:00  •  54 • В мире
Российский сенатор Алексей Пушков высказал своё мнение о месте Украины в мире, считая, что единственным оно будет лишь "относительно России". "Россия может обойтись и без Украины, - отметил сенатор. - С Украиной же всё наоборот: без России она пропадёт". Сенатор уверен: "Украина одержима Россией".
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём авторском Telegram-канале отметил, что "грядущее "вторжение России" ("которого не будет") - это любимая тема украинских идеологов и политиков.
В то же время сенатор назвал причину, по которой украинский истеблишмент жить без России не может. При этом Пушков указал на единственное место Украины в мире.
"Без России теряется смысл существования Украины, ибо нет у неё другого места в мире, как относительно России". - высказал свою точку зрения политик, добавив, что "слишком мощная геополитическая данность нависает с севера".
Сенатор отметил, что для нашей страны Незалежная желательна не только как "невраждебное", но даже как "близкое и дружественное государство". При этом Россия без Украины обойтись прекрасно сможет, а вот Киев без Москвы - нет, уверен политик. Больше того, сенатор уверен, что "Украина одержима Россией и является заложницей своей одержимости".
"В целом Россия может обойтись и без Украины. Она некритична для существования России, - высказал свою позицию сенатор. - С Украиной же всё наоборот: без России она пропадёт".
Поясняя свою точку зрения, Пушков поинтересовался: "Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью "щита" Европы от России?" А кредиты МВФ подо что выпрашивать? А в НАТО проситься?
По мнению российского сенатора, речь как раз идёт не о независимости Украины от Америки или Евросоюза, а как раз наоборот - от полной зависимости Киева от Вашингтона и Брюсселя.
"Нет, никак Украине, созданной в своём нынешнем виде Россией, без России не обойтись. Именно Россия - и даже фантазии о ней и её намерениях - придают смысл всему существованию нынешней Украины, её политике и идеологии", - резюмирует Пушков.

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