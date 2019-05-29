"Очнулись после выборов": Львовские депутаты потребовали от Зеленского отказаться от русского языка

В тексте обращения депутатов указывается, что Зеленский в своих публичных выступлениях нередко нарушает "языковый закон", который требует использовать в обязательном порядке "в речах, комментариях и интервью" исключительно государственный язык страны, то есть, украинский.

Депутаты убеждены в том, что выступая на русском, президент Украины "нарушают права граждан на получение и понимание информации".

"Несмотря на очевидное нарушение установленных законодательных норм, просим вас, президента Украины, не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности пользоваться государственным украинским языком", - говорится в обращении.

Депутаты также убеждены в том, что "президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из своего употребления в публичных сферах общественной жизни", пишет ТАСС.

"Очнулись после выборов", - прокомментировала этот документа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и входе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 миллионов граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, 15 мая, под занавес своего президентства, Порошенко подписал так называемый языковый закон. По его словам, для него это стало "высокой честью и уникальной возможностью". Этот закон, утверждал Порошенко, "жители Украины ждали много-много лет".