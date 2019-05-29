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"Очнулись после выборов": Львовские депутаты потребовали от Зеленского отказаться от русского языка
29 мая 2019, 06:09 • 58 • В мире
Во Львове депутаты обладминистрации написали обращение к новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором потребовали его отказаться от использования русского языка в своих выступлениях. "Очнулись после выборов", - прокомментировала это требование официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В тексте обращения депутатов указывается, что Зеленский в своих публичных выступлениях нередко нарушает "языковый закон", который требует использовать в обязательном порядке "в речах, комментариях и интервью" исключительно государственный язык страны, то есть, украинский.
Депутаты убеждены в том, что выступая на русском, президент Украины "нарушают права граждан на получение и понимание информации".
Депутаты также убеждены в том, что "президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из своего употребления в публичных сферах общественной жизни", пишет ТАСС.
"Очнулись после выборов", - прокомментировала этот документа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, 15 мая, под занавес своего президентства, Порошенко подписал так называемый языковый закон. По его словам, для него это стало "высокой честью и уникальной возможностью". Этот закон, утверждал Порошенко, "жители Украины ждали много-много лет".
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