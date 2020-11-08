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"Очевидные, роковые ошибки": Власти Австрии составили список своих промахов после теракта в Вене

08 ноября 2020, 22:50  •  39 • В мире
Теракт в Вене мог бы и не произойти, если бы ответственные за безопасность лица в Австрии действовали иначе. Власти этой страны составили список своих промахов, из-за которых произошла трагедия. "Очевидные, роковые ошибки", - признаёт глава МВД Карл Нехаммер.
В Вене отстранён от обязанностей руководитель внутреннего разведывательного управления. Пока его лишили работы на время расследования инцидента.
"Были допущены очевидные, роковые ошибки", - цитирует министра внутренних дел Австрии агентство Reuters.
Власти Австрии одним из главных своих промахов назвали недостаточное внимание к данным из Словакии. Речь идёт о переданной информации о 20-летнем боевике, который пытался приобрести боеприпасы на территории этой страны. После теракта именно этого молодого мужчину застрелили полицейские.
Начальник полиции Вены Герхард Пуэрстль добавил, что немецкая разведка следила за некоторыми гражданами, которые провели лето в Австрии и встречались там с нападавшим. По его словам, этот факт вместе с информацией из Словакии мог бы заставить оценивать угрозу, исходящую от преступника, иначе.
В Вене закрыты несколько мечетей и молельня, где нападавшего видели раньше. По словам имама Салима Муйкановича, случившееся - сигнал мусульманской молодёжи, которая, возможно, и не контактировала с экстремистами лично или в Сети, но всегда находится под угрозой вовлечения в террористические организации.

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