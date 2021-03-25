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"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за санкции горькой правдой

25 марта 2021, 04:25  •  13 • Политика
Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против трёх депутатов Европарламента. "Очевидно, в Киеве были недовольны", - произнёс один из них, предположил, чем именно, и сразу же отомстил горькой правдой о Крыме.
Решение о санкциях сроком на три года принял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Оно было введено в действие указом президента. В немилость впали граждане Франции Филипп Оливье, Виржини Жорон и Жан-Лин Лакапель. Последний отомстил Владимиру Зеленскому горькой правдой.
Лакапель рассказал, что санкциям ничуть не удивлён. Его наказали за посещение Крыма в июне 2020 года. Правительство России пригласило его и его коллег присутствовать на консультациях по проекту поправок в Конституцию РФ в качестве наблюдателей.
"В рамках этого мы провели день в Крыму. Очевидно, этим были недовольны в Киеве", - произнёс Жан-Лин Лакапель.
Он добавил, что поездка была совершена совсем не для того, чтобы оказать вмешательство на отношения Киева и Москвы. Лакапель убеждён: жители Крыма выбрали Россию на референдуме абсолютно законно.
"Я уважаю демократическую жизнь и всеобщее избирательное право. Народ обладает суверенными правами. И точка", - выразил своё мнение евродепутат.
По его мнению, Европа должна прекратить "безумие", связанное с санкциями против России. Такие меры создают совершенно лишнее напряжение, а ведь РФ – потенциальный союзник Европы. Экономическое и политическое сотрудничество могло бы развиваться, однако на практике этого не происходит, заявил Лакапель. Его слова приводит РИА "Новости".

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