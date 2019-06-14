"Очевидно каждому": Бывший глава канцелярии премьера Польши получил срок по делу о гибели Качиньского

Заседание по делу Арабского проходило в Варшавском окружном суде. Суд постановил, что бывший чиновник совершил преступную халатность, в результате которой 10 апреля 2010 года лайнер Ту-154М потерпел крушение.

Так, суд пришел к выводу, что Арабский не предпринял необходимых действий для того, чтобы воспрепятствовать полету, хотя это входило в его прямые обязанности, возложенные на него премьер-министром страны. В частности, Арабский отвечал за координацию полетов самолетов Военно-воздушных сил Польши.

По мнению суда, Арабский прекрасно знал, что в Смоленске, куда летел Лех Качиньский, не было аэропорта, готового принять Ту-154М.

"Кажется очевидным каждому, что обвиняемый не мог не быть осведомлен о том, что принимающая сторона объявила аэропорт закрытым", - прокомментировал судья Хуберт Гансиор.

В результате экс-глава канцелярии был признан виновным по 42 пунктам обвинения и получил 10 месяцев тюрьмы с отсрочкой на два года. Приговор не является окончательным и может быть обжалован, отмечает польское радио.

Самолет Ту-154М, на котором летели президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшие его лица, в плохую погоду и в условиях низкой видимости разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе и Качиньский.

В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила: "Все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".