Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Между ЕС и США: Зачем МВД Британии хочет отдать Ассанжа Вашингтону?
Голунов призвал не приходить на митинг, но у оппозиции были свои планы...
"И человечество заглянет в бездну": Соловьев об ударе США по Ирану пос...
Поляки храбрее русских! (с) Президент Польши (Руслан Осташко)
Главная / В мире

"Очевидно каждому": Бывший глава канцелярии премьера Польши получил срок по делу о гибели Качиньского

14 июня 2019, 02:24  •  60 • В мире
Экс-глава канцелярии премьера Польши Томаш Арабский признан виновным в преступной халатности, в результате которой в том числе произошло крушение Ту-154М, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский. Судья, зачитывая приговор, отметил, что обстоятельства произошедшего очевидны каждому.
Заседание по делу Арабского проходило в Варшавском окружном суде. Суд постановил, что бывший чиновник совершил преступную халатность, в результате которой 10 апреля 2010 года лайнер Ту-154М потерпел крушение.
Так, суд пришел к выводу, что Арабский не предпринял необходимых действий для того, чтобы воспрепятствовать полету, хотя это входило в его прямые обязанности, возложенные на него премьер-министром страны. В частности, Арабский отвечал за координацию полетов самолетов Военно-воздушных сил Польши.
По мнению суда, Арабский прекрасно знал, что в Смоленске, куда летел Лех Качиньский, не было аэропорта, готового принять Ту-154М.
"Кажется очевидным каждому, что обвиняемый не мог не быть осведомлен о том, что принимающая сторона объявила аэропорт закрытым", - прокомментировал судья Хуберт Гансиор.
В результате экс-глава канцелярии был признан виновным по 42 пунктам обвинения и получил 10 месяцев тюрьмы с отсрочкой на два года. Приговор не является окончательным и может быть обжалован, отмечает польское радио.
Самолет Ту-154М, на котором летели президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшие его лица, в плохую погоду и в условиях низкой видимости разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе и Качиньский.
В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила: "Все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
14 июня 2019, 02:09
«Решающий этап развития»: как может измениться политика ЕС с приходом Вебера на пост главы Еврокомиссии
13 июня 2019, 23:09
"ВСУ управляют американцы". Сербский снайпер о марионетках в украинской армии
13 июня 2019, 16:39
Четыре дня без еды: Немецкие СМИ рассказали об экстремальной бедности в Великобритании
14 июня 2019, 02:24
«Поляки просто смелее русских»: Историческое «открытие» президента Польши
13 июня 2019, 09:54
«Тревожные тенденции» для США: большинство жителей стран Центральной Европы не видят в России угрозы
13 июня 2019, 23:09
Назначенец по квоте Порошенко решил через суд оспорить указ Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 июня 2019, 02:24
"И человечество заглянет в бездну": Соловьев об ударе США по Ирану после ат...
14 июня 2019, 02:09
«Решающий этап развития»: как может измениться политика ЕС с приходом Вебера на пост ...
14 июня 2019, 02:09
«Нет столько украинцев, чтобы так рисковать»: глава Генштаба ВСУ не намерен направлят...
14 июня 2019, 02:24
«Поляки просто смелее русских»: Историческое «открытие» президента Польши
14 июня 2019, 02:24
Поляки храбрее русских! (с) Президент Польши (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2019, 03:24
Танки, БМП, пикапы - всё уничтожено: В Минобороны России рассказали о разгроме боевиков в Сирии при попытке прорыва
07 июня 2019, 07:54
Французы ответили на вопрос, нужно ли было приглашать Путина на 75-летие высадки союзников в Нормандии.
13 июня 2019, 10:09
Зеленского короновали? ВСУ бросили против ополченцев в Донбассе "королевских пехотинцев"
10 июня 2019, 13:54
Чехия и Германия избавляются от украинских нелегалов
08 июня 2019, 06:39
Турист спас музей от закрытия, взломав не открывавшийся десятки лет сейф
08 июня 2019, 03:24
"Встреча ради встречи бессмысленна": В Донбассе поставили условие Зеленскому
08 июня 2019, 19:39
Война в Сирии-2.0:Армия Асада терпит поражение в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.