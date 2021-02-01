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"Очевидна неудача": О провале протеста и привлечении сумасшедших высказался Цветков
01 февраля 2021, 09:35 • 51 • Политика
Антон Цветков в беседе с Царьградом рассказал о работе наблюдателей в городах России на акциях протеста 31 января. По словам Цветкова, протест провалился, но есть и ещё одна особенность - это привлечение к бунтам сумасшедших.
Независимые наблюдатели Общероссийского движения "Сильная Россия" были с начала до конца практически во всех регионах, где проходили сегодня несанкционированные акции протеста. О ходе наблюдения в беседе с Царьградом рассказал председатель движения Антон Цветков.
По словам Цветкова, "среди провокаторов и хулиганов немало реально психически больных людей, именно по диагнозу, а не только по поведению". В то же время действия правоохранительных органов спикер назвал адекватными в ситуации, когда предпринятая попытка организации массовых беспорядков пресечена без жертв и пострадавших.
"Очевидна неудача несистемной оппозиции в большинстве регионов, вывести никого не смогли, - добавил Цветков. - Заметно снижение общей численности протестующих в целом, которое организаторы пытались компенсировать усилением агрессии и увеличением количества провокаций в отношении полицейских".
В то же время Антон Цветков добавил, что "ряд полицейских всё-таки поддались на провокации" и "действовали жёстче, чем могли бы". Но и тут следует понимать, что целый ряд стражей порядка подверглись нападениям, им распыляли газ в лицо, били в спину, в результате последовала реакция на незаконные действия.
"Хочу высоко оценить профилактическую работу, которую правоохранительные органы провели в течение недели, выявлены и задержаны практически все нападавшие на полицейских 23 января", - добавил Цветков.
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