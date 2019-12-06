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"Очерняют Россию на основании одних лишь подозрений": Слуцкий о новых санкциях США против граждан России

06 декабря 2019, 00:54  •  58 • Политика
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний из России. "Вашингтон продолжает вести политику по очернению образа России в мире", - заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Минфин США ввёл санкции против шести российских компаний и граждан России, которых подозревает в причастности к хакерской группировке Evil Corp. Действия американских властей против российских граждан прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он отметил, что санкции в отношении граждан России были введены по очень серьёзным обвинениям на основании одних лишь подозрений. Слуцкий подчеркнул, что это совсем не дружественный шаг, который ещё сильнее осложнит двусторонние отношения России и США.
"Вашингтон продолжает вести политику по очернению образа России в мире", - сказал он в интервью ТАСС.
Политик добавил, что санкции являются одним из элементов этой политики наряду с провокациями и незаконными задержаниями граждан России на территории США.
Напомним, что помимо санкций Госдеп США назначил награду в 5 миллионов долларов за голову российского гражданина Максима Якубца, которого американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp. Деньги обещаются каждому, кто предоставит информацию, которая позволит задержать и осудить "русского хакера".

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