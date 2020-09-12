"Очередной великий прорыв!": Трамп хочет помирить Израиль ещё с одной арабской страной

Об этом глава Белого дома сообщил в пятницу в Twitter.

Очередной исторический прорыв! Наши великие друзья Израиль и королевство Бахрейн согласны подписать мирный договор. Вторая арабская страна заключит мир с Израилем в ближайшие 30 дней, - пишет глава государства.

Скриншот:Twitter/@realDonaldTrump

Ранее администрация президента США сообщила, что Трамп убедил Израиль и Объединённые Арабские Эмираты подписать соглашение о нормализации отношений. Документ будет закреплён подписями сторон 15 сентября в Белом доме. Официальный представитель Трампа Кейли Макинэни назвала документ "Авраамовыми соглашениями". По её словам, он наглядно демонстрирует миротворческий аспект политики Трампа. Напомним, что норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Йедде выдвинул президента США на соискание Нобелевской премии мира за его заслуги в деле урегулирования арабо-израильского конфликта.