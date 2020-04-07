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"Очередной штрих": на русских журналистов, снимавших охваченный COVID-19 Нью-Йорк, напали врачи. Будет суд?

07 апреля 2020, 15:35  •  23 • Политика
В Нью-Йорке на русских журналистов, снимавших охваченный COVID-19 Нью-Йорк, напали врачи - по крайней мере, мужчины в белых халатах вышли из ближайшего госпиталя и требовали, чтобы их коллега не давал русским интервью. "Очередной штрих" к подобным инцидентам в США - так ситуацию описал Богданов, работавший в съёмочной группе. Так что теперь - будет суд?
В Нью-Йорке во время записи интервью с врачом на съёмочную группу ВГТРК напали сотрудники расположенного неподалёку госпиталя, пытаясь помешать говорить Ираклию Бузиашвили, сокурснику Дениса Проценко, главврача больницы в Коммунарке. Об инциденте рассказал собственный корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Видеозапись случившегося была показана на телеканале "Россия-1", в программе "Вести недели".
Богданов призвал американских коллег осудить действия напавших, однако пока никакой реакции не последовало. Ираклий Бузиашвили сегодня работает в Нью-Йорке вместе с другими медиками, пытаясь сделать всё возможное, чтобы остановить быстрое распространение коронавируса. Именно Нью-Йорк показывает большинство летальных исходов и в целом случаев заболевания. Более того, на улицах дежурят передвижные морги - трупы в прямом смысле уже не везут куда-то, а складируют. О ситуации в том числе и планировали рассказать русские журналисты, показав, что трудно всем - и американцам, и нашим гражданам, и европейцам. Надо объединяться и победить болезнь. Однако американские коллеги Бузиашвили, по всей видимости, посчитали иначе.
По словам Богданова, нападавшие так и не дали закончить интервью, приложив немало усилий для того, чтобы заставить замолчать Бузиашвили.
Ни о каком соблюдении Первой поправки к американской Конституции, как и социальной дистанции, нет и речи, - отметил российский журналист.
При этом, отметил Богданов, его собеседник вообще ничего не говорил о госпитале, а просто в общих чертах описал ситуацию, которая сложилась в США из-за пандемии. Нападение произошло не на территории больницы, а на улице. При этом мужчина в медицинском халате и маске дважды устраивал атаку на съёмочную группу.
Сначала он выгонял нас с тротуара за то, что мы снимали передвижной морг. Потом уже с подмогой накинулся на оператора Ивана Уткина. Пытался сломать микрофон, - написал корреспондент в Facebook.
При этом никакой реакции со стороны полицейских, которые находились буквально в двух шагах, не последовало. Хотя вполне возможно, что они просто не обратили внимания на инцидент.
Нервы в охваченном страхом Нью-Йорке сейчас, конечно, напряжены у многих, но с таким беспределом я, честно говоря, в США ещё не сталкивался, - заключил журналист.
В беседе с РИА Новости Богданов уточнил, один из напавших почему-то требовал от сокурсника Проценко, чтобы тот получил согласие на то, чтобы давать нам интервью. Выглядело это как минимум странно.
"Почему-то этот человек перепутал, что если с корпоративной точки зрения у них есть какое-то право запретить давать интервью своим сотрудникам, они не имеют никакого права запрещать нам брать у кого-либо интервью", - подчеркнул Богданов.
Собеседник РИА Новости добавил, что в США и раньше отмечались случаи, когда медперсонал запрещал журналистам работать. Делали это, ограничивая свободы собственных сотрудников.
"Это очередной штрих к историям в американской прессе о том, как некоторые больницы пытаются воздействовать на своих сотрудников, оградить в их попытках донести правду о происходящем, о сложной ситуации".
Журналисты поинтересовались, какими будут дальнейшие шаги Богданова. Готов ли он судиться? Богданов ответил, что не считает уместным суд, однако подчеркнул, что надеется добиться общественного резонанса.

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