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"Очередной результат невыполнения обязательств": США не дали визу ещё одному российскому дипломату ООН
22 февраля 2020, 01:39 • 13 • Политика
США не выдали визу для посещения ООН ещё одному российскому дипломату. "Его отсутствие в зале - очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств", - заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
США не выдали визу ещё одному российскому дипломату, из-за чего тот не смог принять участие в работе ООН. Об этом заявил в пятницу, 21 февраля, постпред России в ООН Василий Небензя.
Речь идёт о визе для замдиректора Департамента по новым вызовам МИД России Георгия Михно. Он должен был выступить в ООН, но не смог этого сделать из-за визового саботажа американских чиновников.
Именно на этом мероприятии должен был выступить Михно. Постпред России подчеркнул, что своими действиями американские чиновники "наносят серьёзный ущерб репутации США".
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