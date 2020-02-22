"Очередной результат невыполнения обязательств": США не дали визу ещё одному российскому дипломату ООН

США не выдали визу ещё одному российскому дипломату, из-за чего тот не смог принять участие в работе ООН. Об этом заявил в пятницу, 21 февраля, постпред России в ООН Василий Небензя.

Речь идёт о визе для замдиректора Департамента по новым вызовам МИД России Георгия Михно. Он должен был выступить в ООН, но не смог этого сделать из-за визового саботажа американских чиновников.

"Его отсутствие в зале - очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз", - указал Небензя на мероприятии, посвящённом вопросам борьбы с поставками оружия террористам.

Именно на этом мероприятии должен был выступить Михно. Постпред России подчеркнул, что своими действиями американские чиновники "наносят серьёзный ущерб репутации США".