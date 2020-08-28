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"Очередной приступ шизофрении": Канделаки рассказала, что будет, если Саакашвили вернётся в Грузию

28 августа 2020, 18:05  •  94 • Политика
Известная российская телеведущая Тина Канделаки поставила диагноз экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили - "очередной приступ шизофрении".
Так она прокомментировала пост политика, который признал, что совершил ряд ошибок в Грузии, однако теперь знает, как их избежать. Канделаки считает, что если Саакашвили теоретически вернётся в Грузию и снова займётся политикой, это будет настоящая катастрофа. Всё закончится кровопролитием и братоубийственной войной.
У Михаила Саакашвили очередной приступ шизофрении в "Фейсбуке". Если внимательно прочитать его пост, где он в очередной раз заявил о возвращении в Грузию, диагноз становится очевидным, - отметила телеведущая.
Канделаки подчеркнула, что "ошибки", на которые ссылается Саакашвили, были не ошибками, а самыми настоящими преступлениями против народа. Это и политическое преследование неугодных бизнесменов, и вымогательства, и монополизация коррупции.
Скриншот: Telegram/Тина Канделаки
Напомним, что Саакашвили пока не может вернуться в Грузию, поскольку является фигурантом нескольких уголовных дел на родине.

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