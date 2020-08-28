"Очередной приступ шизофрении": Канделаки рассказала, что будет, если Саакашвили вернётся в Грузию

Так она прокомментировала пост политика, который признал, что совершил ряд ошибок в Грузии, однако теперь знает, как их избежать. Канделаки считает, что если Саакашвили теоретически вернётся в Грузию и снова займётся политикой, это будет настоящая катастрофа. Всё закончится кровопролитием и братоубийственной войной.

У Михаила Саакашвили очередной приступ шизофрении в "Фейсбуке". Если внимательно прочитать его пост, где он в очередной раз заявил о возвращении в Грузию, диагноз становится очевидным, - отметила телеведущая.

Канделаки подчеркнула, что "ошибки", на которые ссылается Саакашвили, были не ошибками, а самыми настоящими преступлениями против народа. Это и политическое преследование неугодных бизнесменов, и вымогательства, и монополизация коррупции.

Скриншот: Telegram/Тина Канделаки

Напомним, что Саакашвили пока не может вернуться в Грузию, поскольку является фигурантом нескольких уголовных дел на родине.