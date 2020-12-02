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"Очередной позор для нашей страны": Вице-премьер Украины устроил пьяный дебош в Турции - источник
02 декабря 2020, 20:40 • 192 • Политика
Вице-премьер Украины Уруский задержан в Турции за пьяный дебош, сообщил депутат Верховной рады Илья Кива. "Очередной позор для нашей страны", - прокомментировал он.
В Турции задержали вице-премьера Украины Олега Уруского за пьяный дебош в отеле во время карантина. Такой информацией поделился депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.
Он отметил, что это уже второй крупный дипломатический скандал за последнее время. Ранее министр инфраструктуры Украины опозорился в Казахстане, предъявив поддельную справку о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.
Парламентарий добавил, что потребует от президента Украины Владимира Зеленского уволить обоих провинившихся чиновников.
От официальных ведомств комментариев по поводу инцидента с Уруским не поступало. Не отреагировал на обвинения и сам вице-премьер, сообщает РИА ФАН.
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