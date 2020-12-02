"Очередной позор для нашей страны": Вице-премьер Украины устроил пьяный дебош в Турции - источник

В Турции задержали вице-премьера Украины Олега Уруского за пьяный дебош в отеле во время карантина. Такой информацией поделился депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

Он отметил, что это уже второй крупный дипломатический скандал за последнее время. Ранее министр инфраструктуры Украины опозорился в Казахстане, предъявив поддельную справку о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

"Очередной позор для нашей страны", - написал Илья Кива в своём Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что потребует от президента Украины Владимира Зеленского уволить обоих провинившихся чиновников.

От официальных ведомств комментариев по поводу инцидента с Уруским не поступало. Не отреагировал на обвинения и сам вице-премьер, сообщает РИА ФАН.