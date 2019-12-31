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"Очередной эпический фейл": В МИД России опровергли организацию "вечеринки в стиле Гэтсби" за 2,5 млн рублей

31 декабря 2019, 05:24  •  24 • Политика
В МИД России опровергли появившуюся информацию о том, что ведомство решило организовать новогоднюю вечеринку "в стиле Гэтсби" стоимостью 2,5 миллиона рублей. Публикации на эту тему дипломаты назвали "очередным эпическим фейлом".
Ряд СМИ, связанных с экс-олигархом Михаилом Ходорковским, опубликовали ранее информацию о том, что на портале госзакупок размещён тендер на проведение вечеринки "в стиле Гэтсби". В заявке указано место проведения мероприятия - загородный отель "Завидово" в Тверской области. Как сообщали издания, расходы на вечеринку якобы собиралось нести Министерство иностранных дел России.
На странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook появилось опровержение, в котором указывается, что само министерство "никаких вечеринок не устраивает".
"Устраивает мероприятие ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России" (ГлавУпДК). Ещё одно такое "расследование" - и мир узнаёт, что у ГлавУпДК есть свои гольфполя и пара особняков в Москве, которые сдаются иностранцам. Очередной эпический фейл", - говорится в публикации.
Дипломаты, обращаясь к источникам, распространившим недостоверную информацию, попросили их брать на работу людей с образованием, а за разъяснениями предложили обращаться впредь в пресс-службу ГлавУпДК или, как вариант, самим купить путевки в "Завидово".

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