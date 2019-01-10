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"Очередная страшилка": Эксперты объяснили желание Пентагона изучить методы кибервойны

10 января 2019, 12:39  •  19 • Политика
Академия ВВС США изучает возможность эффективного ведения кибервойны с геополитическими противниками. Американская сторона заявила, что якобы Россия применяла против Штатов кибератаки. "Очередная страшилка", - говорят эксперты и объясняют, что именно стоит за всем этим.
Сейчас стало известно, что Пентагон намерен изучить вероятные последствия хакерского нападения на инфраструктуру США. Информация об этом есть в документе Академии ВВС Америки.
В нем говорится, что якобы Россия применяла против США элементы наступательных киберопераций. Американские эксперты, впрочем, уже заявили, что подобные обвинения совершенно голословны.
И что на самом деле реальная цель Вашингтона — разработка собственного кибероружия, а также ведение настоящей кибервойны против геополитических противников.
"Хакеры — это такая страшилка, которой проще всего пугать американское население. Якобы угроза, которая угрожает лично каждому гражданину США", - объясняет доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло, его цитирует RT.

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