"Очередная страшилка": Эксперты объяснили желание Пентагона изучить методы кибервойны

Академия ВВС США изучает возможность эффективного ведения кибервойны с геополитическими противниками. Американская сторона заявила, что якобы Россия применяла против Штатов кибератаки. "Очередная страшилка", - говорят эксперты и объясняют, что именно стоит за всем этим.

Сейчас стало известно, что Пентагон намерен изучить вероятные последствия хакерского нападения на инфраструктуру США. Информация об этом есть в документе Академии ВВС Америки.

В нем говорится, что якобы Россия применяла против США элементы наступательных киберопераций. Американские эксперты, впрочем, уже заявили, что подобные обвинения совершенно голословны.

И что на самом деле р еальная цель Вашингтона — разработка собственного кибероружия, а также ведение настоящей кибервойны против геополитических противников.